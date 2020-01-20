В Сочи мужчина развращал 10-летнюю девочку в автобусе 

В Сочи поймали 59-летнего местного жителя, который пытался развратить школьницу в общественном транспорте и убежал

По данным следствия, днем 7 января он, находясь в автобусе, совершил в отношении 10-летней девочки насильственные действия сексуального характера. В полицию тогда обратилась мать девочки, которая рассказала, что человек начал приставать к ребенку. Девочка начала сопротивляться и закричала, после чего он спешно вышел из автобуса на остановке. Мужчину объявили в розыск, передает ГТРК «Кубань».

20 января в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили, что мужчину заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как писали Юга.ру, в августе 2019 года суд вынес приговор по громкому делу — гражданин Азербайджана получил 22 года колонии строгого режима за то, что изнасиловал и убил пятилетнюю падчерицу в Сочи.