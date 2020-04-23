Избившую шестилетнего сына жительницу Новороссийска отправили под домашний арест
В Новороссийске мать избитого шестилетнего мальчика в апреле обвинили в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию
15 апреля жители многоэтажки на улице Видова сообщили в полицию, что их затопило водой из квартиры сверху, в которой не открывали. Сотрудники МВД вскрыли дверь и нашли внутри избитого шестилетнего ребенка. На его теле было множество синяков, позже у него диагностировали сотрясение мозга. Родителей дома не было, в ванной был открыт кран.
Сначала ребенка доставили в городскую больницу, а позже поместили в социально-реабилитационный центр, где с ним будут работать психологи.
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В избиении заподозрили мать мальчика — 33-летнюю местную жительницу, которая числится среди детей-сирот. Женщина рассказала, что в апреле она систематически била сына кулаками по разным частям тела, потому что он не слушался и неправильно писал в пропись. При этом следствие не уточнило, где именно находилась мать мальчика в момент, когда его нашли в затопленной квартире. Также установлено, что она жестоко и грубо обращалась с ребенком и не предоставляла ему полноценного воспитания и родительского внимания.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарсскому краю 23 апреля уточнили, что женщине предъявили обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ее отправили под домашний арест.
Ведется следствие, собираются доказательства и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.