Избившую шестилетнего сына жительницу Новороссийска отправили под домашний арест

В Новороссийске мать избитого шестилетнего мальчика в апреле обвинили в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию

15 апреля жители многоэтажки на улице Видова сообщили в полицию, что их затопило водой из квартиры сверху, в которой не открывали. Сотрудники МВД вскрыли дверь и нашли внутри избитого шестилетнего ребенка. На его теле было множество синяков, позже у него диагностировали сотрясение мозга. Родителей дома не было, в ванной был открыт кран.

Сначала ребенка доставили в городскую больницу, а позже поместили в социально-реабилитационный центр, где с ним будут работать психологи.