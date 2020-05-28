Воду на пляжах Сочи признали безопасной для купания

Краснодарский край

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В Сочи перед началом пляжного сезона проверили качество морской воды и очистили дно от мусора

Напомним, с 23 мая в Краснодарском крае завершился карантин внутри муниципалитетов. Это значит, что на улицах можно перемещаться — как пешком, так и на машине — без пропуска. Однако находиться в местах массового отдыха все еще запрещено. Тем не менее, с 1 июня в регионе откроются санатории, имеющие медицинскую лицензию.

В Сочи с начала лета начнут работать 65 пляжей санаторно-курортных учреждений. Сейчас в городе-курорте идет подготовка к курортному сезону в условиях пандемии — на пляжах установят металлодетекторы и будут следить за дистанцией между людьми.

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Старший госинспектор Адлерского инспекторского участка центра ГИМС ГУ МЧР России по Краснодарскому краю Дмитрий Сокур рассказал журналистам, что уже составлен план открытия пляжей санаториев с 1 июня. Эти пляжи имеют паспорта готовности и откроются до воскресенья 31 мая. Остальные пляжи курорта, городские, получат паспорта готовности до 10 июня, однако открыться смогут только после снятия карантина и всех ограничительных мер.

Сокур рассказал, что на санаторных пляжах сейчас завершается обучение матросов-спасателей, проводится водолазная очистка дна.

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«Даже рыболовная удочка на дне может быть опасна для купающихся. Но иногда море прибивает к берегу предметы свыше пятидесяти килограммов, например, останки самолета. Такой крупногабаритный мусор мы поднимаем со дна специальными парашютными системами», — обратил внимание руководитель водолазных работ Олег Скирда.

Накануне старта курортного сезона также провели лабораторное исследование воды на санитарно-химические, микробиологические и вирусологические показатели.

«В преддверии пляжного сезона и летом количество проб увеличивается — мы отбираем их на каждом пляже практически еженедельно. В течение прошлого года было проведено более 4,5 тыс. лабораторных исследований морской воды. По протоколу исследования морская вода соответствовала всем показателям. Последние пробы были взяты на прошлой неделе и тоже были в норме. Вода в Черном море от Псоу до Магри безопасна для купания», — сказала помощник врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии Краснодарского края в Сочи Ольга Гурова.

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Карантин Коронавирус Курорты и туризм Пляжи Сочи Черное море

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