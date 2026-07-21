Комитет ЮНЕСКО вновь потребовал остановить стройку на плато Лагонаки в Адыгее
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО заявил, что курорт «Лагонаки» и новая дорога к нему угрожают природе региона
Предыстория: строительство курорта «Лагонаки» за 60 млрд рублей началось в 2023 году. На плато планируют возвести гостиницы на 2 500 номеров и 35 километров горнолыжных трасс. Против курорта выступили местные жители, ученые и представители ЮНЕСКО, под чьей охраной находится плато.
В августе 2025 года депутат Госдумы Олег Михайлов рассказал о многочисленных фальсификациях в документах, связанных со строительством. Речь шла о подделке расчетов нагрузки на грунт и занижении числа краснокнижных видов растений на территории плато.
21 июля появился проект решения к 48-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в южнокорейском Пусане. В нем сказано, что эксперты опасаются за судьбу объекта «Западный Кавказ», куда входят территории Кавказского биосферного заповедника и плато Лагонаки. В международной организации вновь потребовали от российских властей заморозить проект строительства горнолыжного курорта «Лагонаки».
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Согласно проекту решения ЮНЕСКО, ценностям заповедного Кавказа угрожают инфраструктурные стройки. Эксперты настаивают на прекращении всех изыскательских, подготовительных и строительных работ по созданию курорта «Лагонаки» в Адыгее, а также по прокладке и расширению автодороги Гузерипль — Лагонаки.
Эксперты Международного союза охраны природы заявили, что работы нужно остановить, пока их потенциальный вред не оценят по стандартам ЮНЕСКО.
Если их требования не будут выполнены, объект «Западный Кавказ» планируют официально включить в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, уже на следующей, 49-й сессии ЮНЕСКО. Решения по текущей 48-й сессии утвердят до 29 июля.
Статус «под угрозой» не предполагает финансовой или политической ответственности, однако считается репутационным ударом. Он означает признание того, что государство не способно защитить свои главные природные объекты.
Под угрозой оказались и другие природные территории России. Комитет готовит решение о включении озера Байкал в «черный список». Это связано со вступившим в силу в марте 2026 года законом, разрешающим сплошные рубки леса в центральной экологической зоне. От РФ требуют представить детальный отчет о состоянии озера к февралю 2027 года.
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Также на 49-й сессии статус объекта «под угрозой» могут присвоить и вулканам Камчатки из-за урезания границ природного парка «Южно-Камчатский» и потери частью территорий охранного статуса.
Помимо этого, комитет ЮНЕСКО обеспокоила геологоразведка и строительство дороги к Сихотэ-Алинскому заповеднику (Приморье) вблизи мест обитания амурских тигров.
Как писали Юга.ру, Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в десятках заповедников страны. Больше всего пострадал Сочинский нацпарк.