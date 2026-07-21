В Краснодарском крае высокая активность аллергенов — пыльцы сорняков и злаков
Краснодар и край накрыла пыльца сорняков и злаков, которая может стать причиной поллиноза
Согласно данным календаря цветения сервиса «Яндекс Погода», с 21 июля в Краснодарском крае ожидается высокая активность пыльцы сорняков. Также в регионе продолжается цветение злаковых растений — тимофеевки, овсяницы, ржи, мятлика и других, которое началось еще в конце июня.
Влияние аллергена заметно на большей части региона. Сильнее всего — в Краснодаре, Тимашевске, Лабинске, Славянске-на-Кубани, Армавире, а также на побережье Азовского моря — в Приморско-Ахтарске, Ейске, Темрюке и других населенных пунктах. На Черноморском побережье пыльца сорняков менее активна: от Новороссийска до Сочи отмечается низкий уровень аллергена. Однако на прибрежной территории аллергики могут ощущать воздействие злаковой пыльцы.
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Высокая концентрация пыльцы сорняков и злаков в воздухе сохранится до 29 июля. Исключением станут 23, 25 и 26 июля — по прогнозу, в эти дни ожидается низкий уровень активности.
Кроме того, 27 и 28 аллергики края могут почувствовать цветение амброзии и полыни на среднем уровне.
Отметим, что пыльца может спровоцировать аллергическую реакцию — поллиноз. Среди основных симптомов:
- заложенность носа;
- чихание;
- зуд кожи или дерматит;
- отечность век;
- сухой кашель;
- затрудненное дыхание, одышка;
- отек Квинке и другие проявления.
При появлении симптомов аллергии необходимо обратиться к врачу.
Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что в Ростовской области почти 90% аллергиков страдают от амброзии.