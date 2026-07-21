В Краснодарском крае высокая активность аллергенов — пыльцы сорняков и злаков

Краснодар и край накрыла пыльца сорняков и злаков, которая может стать причиной поллиноза

Согласно данным календаря цветения сервиса «Яндекс Погода», с 21 июля в Краснодарском крае ожидается высокая активность пыльцы сорняков. Также в регионе продолжается цветение злаковых растений — тимофеевки, овсяницы, ржи, мятлика и других, которое началось еще в конце июня.

Влияние аллергена заметно на большей части региона. Сильнее всего — в Краснодаре, Тимашевске, Лабинске, Славянске-на-Кубани, Армавире, а также на побережье Азовского моря — в Приморско-Ахтарске, Ейске, Темрюке и других населенных пунктах. На Черноморском побережье пыльца сорняков менее активна: от Новороссийска до Сочи отмечается низкий уровень аллергена. Однако на прибрежной территории аллергики могут ощущать воздействие злаковой пыльцы.