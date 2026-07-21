В Краснодарском крае высокая активность аллергенов — пыльцы сорняков и злаков

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта magnific, пользователя wirestock
    © Фото с сайта magnific, пользователя wirestock

Краснодар и край накрыла пыльца сорняков и злаков, которая может стать причиной поллиноза

Согласно данным календаря цветения сервиса «Яндекс Погода», с 21 июля в Краснодарском крае ожидается высокая активность пыльцы сорняков. Также в регионе продолжается цветение злаковых растений — тимофеевки, овсяницы, ржи, мятлика и других, которое началось еще в конце июня.

Влияние аллергена заметно на большей части региона. Сильнее всего — в Краснодаре, Тимашевске, Лабинске, Славянске-на-Кубани, Армавире, а также на побережье Азовского моря — в Приморско-Ахтарске, Ейске, Темрюке и других населенных пунктах. На Черноморском побережье пыльца сорняков менее активна: от Новороссийска до Сочи отмечается низкий уровень аллергена. Однако на прибрежной территории аллергики могут ощущать воздействие злаковой пыльцы. 

Обманчивая красота:

Высокая концентрация пыльцы сорняков и злаков в воздухе сохранится до 29 июля. Исключением станут 23, 25 и 26 июля — по прогнозу, в эти дни ожидается низкий уровень активности.

Кроме того, 27 и 28 аллергики края могут почувствовать цветение амброзии и полыни на среднем уровне. 

Отметим, что пыльца может спровоцировать аллергическую реакцию — поллиноз. Среди основных симптомов:

  • заложенность носа;
  • чихание;
  • зуд кожи или дерматит;
  • отечность век;
  • сухой кашель;
  • затрудненное дыхание, одышка;
  • отек Квинке и другие проявления.

При появлении симптомов аллергии необходимо обратиться к врачу.

Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что в Ростовской области почти 90% аллергиков страдают от амброзии.

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