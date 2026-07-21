Госдума легализовала оборот криптовалюты

Вся Россия

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  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

В России появится легальный крипторынок

21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ легализует оборот криптовалют в России, создавая для них полноценную правовую базу.

Главным регулятором нового рынка назначен Банк России. Он будет вести реестры криптообменников и контролировать всех участников оборота.

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Граждане смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрены ограничения: после специального теста они получат доступ к ликвидным активам с лимитом 300 тыс. рублей в год через каждого посредника.

Для участников внешнеэкономической деятельности доступны все виды криптовалют и стейблкоинов. Однако будут действовать защитные меры: переводы на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 тыс. рублей потребуют периода охлаждения в 48 часов. Криптообменники будут зачислять купленную валюту только на счет покупателя, а с сентября 2027 года их обяжут проверять счета клиентов.

Закон вступает в силу 1 сентября.

Как писали Юга.ру, в России выпустили новую сторублевую банкноту. Внешне она практически полностью повторяет купюру 2022 года.

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