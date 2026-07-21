Госдума легализовала оборот криптовалюты

21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ легализует оборот криптовалют в России, создавая для них полноценную правовую базу.

Главным регулятором нового рынка назначен Банк России. Он будет вести реестры криптообменников и контролировать всех участников оборота.