Госдума легализовала оборот криптовалюты
В России появится легальный крипторынок
21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ легализует оборот криптовалют в России, создавая для них полноценную правовую базу.
Главным регулятором нового рынка назначен Банк России. Он будет вести реестры криптообменников и контролировать всех участников оборота.
Граждане смогут инвестировать в криптовалюты на биржах через брокеров и управляющих. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрены ограничения: после специального теста они получат доступ к ликвидным активам с лимитом 300 тыс. рублей в год через каждого посредника.
Для участников внешнеэкономической деятельности доступны все виды криптовалют и стейблкоинов. Однако будут действовать защитные меры: переводы на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 тыс. рублей потребуют периода охлаждения в 48 часов. Криптообменники будут зачислять купленную валюту только на счет покупателя, а с сентября 2027 года их обяжут проверять счета клиентов.
Закон вступает в силу 1 сентября.
Как писали Юга.ру, в России выпустили новую сторублевую банкноту. Внешне она практически полностью повторяет купюру 2022 года.