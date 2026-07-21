Росприроднадзор зафиксировал в Таганроге загрязнение воздуха после атаки БПЛА на порт

Специалисты подтвердили, что это связано с пожаром на резервуарах с нефтепродуктами в местном морском порту, вспыхнувшим 10 июля после атаки беспилотников. По данным Росприроднадзора, воздух оказался загрязнен в границах портовой зоны.

Проводились ли аналогичные замеры воздуха в близлежащих жилых кварталах, ведомство не уточнило.



Кроме того, в Росприроднадзоре официально подтвердили факт загрязнения нефтью воды и береговой линии Таганрогского залива.



Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявляла о проверке городских берегов на наличие следов нефтепродуктов. Чиновница признала наличие загрязнения в районе Богудония, но уверила, что на центральных пляжах мазута нет. Однако позже журналисты нашли там мешки с собранными нефтепродуктами.