Росприроднадзор зафиксировал в Таганроге загрязнение воздуха после атаки БПЛА на порт
После атаки беспилотников на порт в воздухе Таганрога обнаружили продукты горения нефти
21 июля Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора сообщило порталу 161.RU, что ведомство зафиксировало загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения нефти в Таганроге.
Специалисты подтвердили, что это связано с пожаром на резервуарах с нефтепродуктами в местном морском порту, вспыхнувшим 10 июля после атаки беспилотников. По данным Росприроднадзора, воздух оказался загрязнен в границах портовой зоны.
Проводились ли аналогичные замеры воздуха в близлежащих жилых кварталах, ведомство не уточнило.
Кроме того, в Росприроднадзоре официально подтвердили факт загрязнения нефтью воды и береговой линии Таганрогского залива.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявляла о проверке городских берегов на наличие следов нефтепродуктов. Чиновница признала наличие загрязнения в районе Богудония, но уверила, что на центральных пляжах мазута нет. Однако позже журналисты нашли там мешки с собранными нефтепродуктами.
Как писали Юга.ру, Таганрогский залив оказался загрязненнее Суэцкого канала и Персидского залива.
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