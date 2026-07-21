Росприроднадзор зафиксировал в Таганроге загрязнение воздуха после атаки БПЛА на порт

Ростовская область

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Daily Bogudonia» https://t.me/daily_bogudonia/158
    © Скриншот из телеграм-канала «Daily Bogudonia» https://t.me/daily_bogudonia/158

После атаки беспилотников на порт в воздухе Таганрога обнаружили продукты горения нефти

21 июля Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора сообщило порталу 161.RU, что ведомство зафиксировало загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения нефти в Таганроге.

Специалисты подтвердили, что это связано с пожаром на резервуарах с нефтепродуктами в местном морском порту, вспыхнувшим 10 июля после атаки беспилотников. По данным Росприроднадзора, воздух оказался загрязнен в границах портовой зоны.

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Проводились ли аналогичные замеры воздуха в близлежащих жилых кварталах, ведомство не уточнило.

Кроме того, в Росприроднадзоре официально подтвердили факт загрязнения нефтью воды и береговой линии Таганрогского залива.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявляла о проверке городских берегов на наличие следов нефтепродуктов. Чиновница признала наличие загрязнения в районе Богудония, но уверила, что на центральных пляжах мазута нет. Однако позже журналисты нашли там мешки с собранными нефтепродуктами.

Как писали Юга.ру, Таганрогский залив оказался загрязненнее Суэцкого канала и Персидского залива.

Азовское море Нефть Разлив нефти Росприроднадзор Ростовская область СВО Экология

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