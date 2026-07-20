Новое кафе в стиле ретрофутуризма открылось в парке «Краснодар»
В «Парке облаков» в техническом режиме начало работать кафе Eat Beat
18 июля телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил об открытии нового кафе Eat Beat. Пока заведение работает в техническом режиме и в формате свободной посадки — забронировать столик нельзя.
Интерьер кафе выполнен в стиле ретрофутуризма с использованием ярких цветов — красного, желтого и зеленого. В помещении установлены колонны «космической» формы, а потолок украшает множество одинаковых круглых светильников.
Ретрофутуризм — это стиль, который показывает будущее таким, каким его представляли люди прошлого. Он объединяет винтажную эстетику XX века с фантазиями о космосе, технологиях и жизни будущего, которые были популярны в 1950–1970-х годах.
Термальный сад с красными скалами:
Атмосферу дополняют точечная подсветка, отсутствие острых углов, мебель с глянцевыми поверхностями и необычными формами, кресла в виде капель, а также большой желтый стеллаж с виниловыми пластинками.
Заведение расположено над «Каньоном», который открыли в сентябре 2025 года. Благодаря панорамным окнам в кафе, посетители смогут наблюдать за локацией.
В меню представлены блюда американской, средиземноморской и паназиатской кухни, а также десерты. В барной карте — классические и авторские напитки, включая алкогольные.
Кафе работает ежедневно с 10:00 до 23:00.
Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2025 года в парке заработало кафе AMAVI, а в январе 2026-го — кондитерская La Rosee.
Как писали Юга.ру, 5 июля в парке «Краснодар» открыли новую локацию «Грот».