Новое кафе в стиле ретрофутуризма открылось в парке «Краснодар»

18 июля телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил об открытии нового кафе Eat Beat. Пока заведение работает в техническом режиме и в формате свободной посадки — забронировать столик нельзя.

Интерьер кафе выполнен в стиле ретрофутуризма с использованием ярких цветов — красного, желтого и зеленого. В помещении установлены колонны «космической» формы, а потолок украшает множество одинаковых круглых светильников.

Ретрофутуризм — это стиль, который показывает будущее таким, каким его представляли люди прошлого. Он объединяет винтажную эстетику XX века с фантазиями о космосе, технологиях и жизни будущего, которые были популярны в 1950–1970-х годах.