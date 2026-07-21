Полиция Краснодара ищет двоих мужчин, которые слили топливо из чужого автомобиля
В Краснодаре двое мужчин слили бензин из «Газели». Полиция устанавливает их личности
21 июля пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что разыскивает двух жителей города, которые слили топливо из чужого автомобиля.
По данным камеры видеонаблюдения, 16 июля мужчины подошли к припаркованной на улице Пригородной «Газели» и начали сливать бензин через шланг в пластиковую бутылку. Пока топливо переливалось, они прятались в кустах, чтобы их не заметили прохожие.
Обычная «Газель» оказалась нелегальной АЗС:
Полицейские организовали проверку. Сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых.
Как писали Юга.ру, 12 июля в Ростовской области выявили кустарную бензоколонку.
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