Полиция Краснодара ищет двоих мужчин, которые слили топливо из чужого автомобиля

В Краснодаре двое мужчин слили бензин из «Газели». Полиция устанавливает их личности

21 июля пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что разыскивает двух жителей города, которые слили топливо из чужого автомобиля.

По данным камеры видеонаблюдения, 16 июля мужчины подошли к припаркованной на улице Пригородной «Газели» и начали сливать бензин через шланг в пластиковую бутылку. Пока топливо переливалось, они прятались в кустах, чтобы их не заметили прохожие.