Полиция Краснодара ищет двоих мужчин, которые слили топливо из чужого автомобиля

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Осторожно, новости»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Осторожно, новости»

В Краснодаре двое мужчин слили бензин из «Газели». Полиция устанавливает их личности

21 июля пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что разыскивает двух жителей города, которые слили топливо из чужого автомобиля.

По данным камеры видеонаблюдения, 16 июля мужчины подошли к припаркованной на улице Пригородной «Газели» и начали сливать бензин через шланг в пластиковую бутылку. Пока топливо переливалось, они прятались в кустах, чтобы их не заметили прохожие.

Обычная «Газель» оказалась нелегальной АЗС:

Полицейские организовали проверку. Сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

Как писали Юга.ру, 12 июля в Ростовской области выявили кустарную бензоколонку.

Автомобили Город Кражи Краснодар Полиция Преступления Топливо Транспорт

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