«Колыбель панельного домостроения»: в Краснодаре пройдет прогулка по КМР с архитектором

Архитектор проведет экскурсию по Комсомольскому микрорайону и расскажет, как создавался один из самых известных жилых массивов Краснодара (0+)

Краснодарский Институт градостроительства анонсировал на 25 июля прогулку по Комсомольскому микрорайону (КМР) с архитектором Антоном Моргуновым. Встреча пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».

Кроме того, Моргунов расскажет, чем архитектурная застройка микрорайона отличается от стандартной, а также о первых блок-секциях в городском строительстве.

Прогулка состоится 25 июля в 14:00. Участие бесплатное по регистрации.

«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.