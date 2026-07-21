«Колыбель панельного домостроения»: в Краснодаре пройдет прогулка по КМР с архитектором
Архитектор проведет экскурсию по Комсомольскому микрорайону и расскажет, как создавался один из самых известных жилых массивов Краснодара (0+)
Краснодарский Институт градостроительства анонсировал на 25 июля прогулку по Комсомольскому микрорайону (КМР) с архитектором Антоном Моргуновым. Встреча пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».
Участники узнают:
- почему КМР задумывался как образцово-показательный спальный район для рабочего класса;
- почему его называют «колыбелью краснодарского панельного домостроения»;
- какие уникальные зеленые зоны и бульвары закладывали советские архитекторы;
- как менялся облик района с 1975 года до наших дней.
ИИ-экскурсия по Краснодару:
Кроме того, Моргунов расскажет, чем архитектурная застройка микрорайона отличается от стандартной, а также о первых блок-секциях в городском строительстве.
Прогулка состоится 25 июля в 14:00. Участие бесплатное по регистрации.
«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.
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