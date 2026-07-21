«Колыбель панельного домостроения»: в Краснодаре пройдет прогулка по КМР с архитектором

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Архитектор проведет экскурсию по Комсомольскому микрорайону и расскажет, как создавался один из самых известных жилых массивов Краснодара (0+)

Краснодарский Институт градостроительства анонсировал на 25 июля прогулку по Комсомольскому микрорайону (КМР) с архитектором Антоном Моргуновым. Встреча пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».

Участники узнают:

  • почему КМР задумывался как образцово-показательный спальный район для рабочего класса;
  • почему его называют «колыбелью краснодарского панельного домостроения»;
  • какие уникальные зеленые зоны и бульвары закладывали советские архитекторы;
  • как менялся облик района с 1975 года до наших дней.

ИИ-экскурсия по Краснодару:

Кроме того, Моргунов расскажет, чем архитектурная застройка микрорайона отличается от стандартной, а также о первых блок-секциях в городском строительстве.

Прогулка состоится 25 июля в 14:00. Участие бесплатное по регистрации.

«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей. 

Как писали Юга.ру, 24 июля в Краснодаре пройдет лекция о режиссере Спайке Ли.

Архитектура Афиша Город Краснодар отдых Развлечения События

Новости

«Колыбель панельного домостроения»: в Краснодаре пройдет прогулка по КМР с архитектором
Полиция Краснодара ищет двоих мужчин, которые слили топливо из чужого автомобиля
Росприроднадзор зафиксировал в Таганроге загрязнение воздуха после атаки БПЛА на порт
Комитет ЮНЕСКО вновь потребовал остановить стройку на плато Лагонаки в Адыгее
Госдума легализовала оборот криптовалюты
Самолет Москва — Краснодар едва не отправился в рейс с нетрезвым пилотом

Лента новостей

Реклама на сайте