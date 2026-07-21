Самолет Москва — Краснодар едва не отправился в рейс с нетрезвым пилотом
В «Уральских авиалиниях» уволили второго пилота, которого перед рейсом Москва — Краснодар отстранили из-за алкогольного опьянения
21 июля портал ura.ru сообщил, что в «Уральских авиалиниях» уволили второго пилота, который собирался управлять самолетом в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел еще в феврале, однако известно о нем стало только сейчас.
Во время предполетного медицинского осмотра в аэропорту Домодедово сотрудники заметили у летчика явные признаки опьянения: красные глаза и запах перегара. Алкотестер показал 0,4 промилле в крови, что превышает допустимую норму.
Читайте также:
Пилота отстранили от выполнения рейса Москва — Краснодар, а затем расторгли с ним трудовой договор. В компании он проработал чуть больше года.
Кроме того, Ространснадзор вынес авиакомпании предупреждение за недостаточный контроль за состоянием персонала перед вылетом. Борт отправился в Краснодар с другим вторым пилотом, которого вызвали на замену.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2022 года в Краснодарском крае пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку.