Самолет Москва — Краснодар едва не отправился в рейс с нетрезвым пилотом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В «Уральских авиалиниях» уволили второго пилота, которого перед рейсом Москва — Краснодар отстранили из-за алкогольного опьянения

21 июля портал ura.ru сообщил, что в «Уральских авиалиниях» уволили второго пилота, который собирался управлять самолетом в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел еще в феврале, однако известно о нем стало только сейчас.

Во время предполетного медицинского осмотра в аэропорту Домодедово сотрудники заметили у летчика явные признаки опьянения: красные глаза и запах перегара. Алкотестер показал 0,4 промилле в крови, что превышает допустимую норму.

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Пилота отстранили от выполнения рейса Москва — Краснодар, а затем расторгли с ним трудовой договор. В компании он проработал чуть больше года.

Кроме того, Ространснадзор вынес авиакомпании предупреждение за недостаточный контроль за состоянием персонала перед вылетом. Борт отправился в Краснодар с другим вторым пилотом, которого вызвали на замену.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2022 года в Краснодарском крае пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку.

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