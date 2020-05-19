«Российский экооператор»: места для мусора на кубанских полигонах хватит только на семь месяцев

В государственной компании «Российский экологический оператор» в мае рассказали о готовности полигонов принимать мусор в регионах

Согласно анализу, в 32 субъектах мощности полигонов, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов, хватит менее чем на пять лет. Еще в 11 регионах место на лицензированных полигонах закончится меньше, чем через год. Они оказались на грани мусорного коллапса, написало 18 мая издание «Коммерсант» .

«Российский экологический оператор», который сопровождает мусорную реформу в регионах, разработал проект федеральной территориальной схемы. В ней компания описала остаточную вместимость полигонов различных регионов страны.

Напомним, в 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Она направлена на уменьшение числа свалок, на обновление системы обращения отходов и увеличение количества мусора, который будет идти на переработку. В конце декабря 2019 стало известно, что Краснодарский край провалил мусорную реформу.

Например, в Забайкальском крае, Магаданской области и в Бурятии места на полигонах хватит только на месяц. В Еврейской автономной области и на Сахалине — на три месяца. В Краснодарском крае мощностей полигонов хватит на семь месяцев, заключили в РЭО .

В Кабардино-Балкарии, Омской области и Камчатском крае некуда будет везти мусор через восемь месяцев, в Якутии и Волгоградской области — через год. Точные данные по всей стране опубликуют осенью после утверждения федеральной схемы обращения.

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края не согласились с выводами РЭО:

«По расчетам специалистов, имеющейся вместимости данных полигонов хватит минимум на ближайшие три года. Планируется, что за указанный период будут реализованы инвестиционные проекты по реконструкции и строительству новых современных мощностей», — прокомментировали ситуацию изданию.

Между тем, о проблеме нехватки лицензированных полигонов ТКО говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в конце апреля. По его словам, сейчас в крае действуют 11 таких площадок вместо требуемых 40-а. Тогда же министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко сообщал, что в крае планируют обратиться с просьбой к главе правительства Михаилу Мишустину разрешить во время пандемии использовать не лицензированные полигоны.

Кроме того, в конце 2019 года в министерстве ТЭК и ЖХК края заявляли, что самым острым для края остается вопрос нехватки мощностей для размещения отходов и высокая доля транспортных расходов.