Во время карантина краснодарцы начали выбрасывать больше мусора

В Краснодаре за время карантина объем твердых коммунальных отходов увеличился более чем на 100 тыс. кубометров

Напомним, карантин в Краснодарском крае начал действовать шесть недель назад — 31 марта. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что выходить из него постепенно начнут с 23 мая. Однако ограничения между районами, а также работа обсерваторов продолжится в нынешнем режиме.

Глава Краснодара Евгений Первышов 12 мая провел очередное заседание оперативного штаба, где одной из тем стала работа по вывозу бытового мусора в условиях карантина. Большая часть жителей города уже второй месяц находится дома, и за это время объем коммунальных услуг вырос в среднем на 50 тыс. кубометров по сравнению с этим же периодом прошлого года. По словам мэра, коммунальные службы работают в сложных условиях. Помимо роста потребления основных ресурсов — вода, свет, газ, идет достаточно большая выработка коммунальных отходов, поэтому важно, чтобы мусор не накапливался на площадках. Кроме того, необходимо оперативно убирать незаконные свалки.

Мусороуборочная компания отчиталась, что вывоз отходов производится в штатном режиме по графику. Однако объем коммунальных отходов, ежедневно вывозимых на полигон, увеличился: с 1 марта по 30 апреля 2019 года вывезли 1 млн 39 тыс. кубометров мусора, за этот же период 2020 года — 1 млн 89 тыс. кубометров. Также на 50 тыс. кубометров выросли объемы мусора, которые вывезли с несанкционированных свалок. Замглавы города Андрей Дорошев уточнил, что ежедневно на ликвидацию свалок на территории Краснодара выходит 28-30 единиц техники, в том числе пять грейферов, предназначенных для вывоза больших скоплений мусора. Работают 67-70 человек. На сайте мэрии есть спецраздел #гдемусор, который работает с жалобами жителей на мусор, в том числе в соцсетях.