Власти Краснодара рассказали, как жителям Адыгеи заезжать в Краснодар

На планерке в оперативном штабе Краснодара 25 мая сообщили, как жители Адыгеи могут попасть в Краснодар во время пандемии коронавируса

Напомним, до 23 мая в Краснодаре действовал карантин, запрещающий без спецпропусков передвигаться между муниципалитетами и регионами. Жителям Адыгеи, работающим в столице Кубани, тогда позволили заезжать в город по желтым пропускам. А 12 мая губернатор Краснодарского края сообщил, что после 23 мая карантин внутри муниципалитетов завершится, но продолжит действовать между районами и на въезде в край — там по-прежнему работают обсерваторы, а также необходимы красные и синие (транзитные) пропуска для проезда. Такие меры продлятся в регионе как минимум до 6 июня. Как теперь заезжать в Краснодар жителям Адыгеи, 25 мая рассказал мэр города Евгений Первышов.