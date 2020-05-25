Власти Краснодара рассказали, как жителям Адыгеи заезжать в Краснодар

Адыгея, Краснодарский край

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На планерке в оперативном штабе Краснодара 25 мая сообщили, как жители Адыгеи могут попасть в Краснодар во время пандемии коронавируса

Напомним, до 23 мая в Краснодаре действовал карантин, запрещающий без спецпропусков передвигаться между муниципалитетами и регионами. Жителям Адыгеи, работающим в столице Кубани, тогда позволили заезжать в город по желтым пропускам. А 12 мая губернатор Краснодарского края сообщил, что после 23 мая карантин внутри муниципалитетов завершится, но продолжит действовать между районами и на въезде в край — там по-прежнему работают обсерваторы, а также необходимы красные и синие (транзитные) пропуска для проезда. Такие меры продлятся в регионе как минимум до 6 июня.

Как теперь заезжать в Краснодар жителям Адыгеи, 25 мая рассказал мэр города Евгений Первышов.

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«Есть много медиков и других людей, задействованных в различных профессиях, которые проживают в соседней республике, и мы выдавали предприятиям, где они работают, желтые пропуска», — резюмировал он.

Первышов отметил, что считает правильным продлить до 6 июня действие желтых пропусков для приезжающих из Адыгеи. Он добавил, что краевую столицу с Адыгеей соединяют три контрольно-пропускных пункта и что пропуска должны распространяться именно на эти посты.

«До 6 числа мы такой режим должны сохранить, чтобы дать возможность людям ездить на работу. Тем жителям республики, кто до этого не получал желтый пропуск, для проезда в Краснодар нужно будет получить красный», — заключил он.

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