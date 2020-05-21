Кондратьев разрешил главам муниципалитетов ужесточать режим самоизоляции по своему усмотрению
Губернатор Вениамин Кондратьев 21 мая сообщил, что главы муниципальных образований смогут ужесточить режим самоизоляции на вверенной им территории при необходимости
Напомним, с 28 марта в России действовал период нерабочих дней, который завершился 12 мая, после этого в стране начался поэтапный выход из режима ограничений. Президент Владимир Путин заявил, что губернаторы будут сами принимать решения о сохранении или отмене ограничений, основываясь на ситуации с коронавирусом в регионе, и нести за это личную ответственность.
Власти Кубани 31 марта ввели в регионе режим карантина, с 23 мая его снимут внутри муниципалитетов. Однако ограничения между районами, а также работа обсерваторов продолжится. Для передвижения все так же будут необходимы красные и синие (транзитные) пропуска. Такой режим карантина продлится в регионе минимум до 6 июня.
«Почему мы сегодня сохраняем межмуниципальный пропускной режим? Для того, чтобы если вдруг, не дай Бог, вспыхнут серьезные очаги, либо, даже, не дай Бог, очаг в одном муниципальном образовании, чтобы он не перебросился на другие муниципальные образования», — объяснил такое решение на заседании оперштаба Вениамин Кондратьев.
Губернатор также сообщил, что теперь главы муниципальных образований будут контролировать ситуацию и решать, нужно ли ужесточать режим, основываясь на случаях заболевания коронавирусом.
«Если вы чувствуете, понимаете, ощущаете, исходя, в том числе, из статистики заразившихся, что необходимо ужесточать режим, значит, принимайте такие решения», — заявил Кондратьев.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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