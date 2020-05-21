Кондратьев разрешил главам муниципалитетов ужесточать режим самоизоляции по своему усмотрению

Краснодарский край

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Губернатор Вениамин Кондратьев 21 мая сообщил, что главы муниципальных образований смогут ужесточить режим самоизоляции на вверенной им территории при необходимости

Напомним, с 28 марта в России действовал период нерабочих дней, который завершился 12 мая, после этого в стране начался поэтапный выход из режима ограничений. Президент Владимир Путин заявил, что губернаторы будут сами принимать решения о сохранении или отмене ограничений, основываясь на ситуации с коронавирусом в регионе, и нести за это личную ответственность.

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Власти Кубани 31 марта ввели в регионе режим карантина, с 23 мая его снимут внутри муниципалитетов. Однако ограничения между районами, а также работа обсерваторов продолжится. Для передвижения все так же будут необходимы красные и синие (транзитные) пропуска. Такой режим карантина продлится в регионе минимум до 6 июня.

«Почему мы сегодня сохраняем межмуниципальный пропускной режим? Для того, чтобы если вдруг, не дай Бог, вспыхнут серьезные очаги, либо, даже, не дай Бог, очаг в одном муниципальном образовании, чтобы он не перебросился на другие муниципальные образования», — объяснил такое решение на заседании оперштаба Вениамин Кондратьев.

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Губернатор также сообщил, что теперь главы муниципальных образований будут контролировать ситуацию и решать, нужно ли ужесточать режим, основываясь на случаях заболевания коронавирусом.

«Если вы чувствуете, понимаете, ощущаете, исходя, в том числе, из статистики заразившихся, что необходимо ужесточать режим, значит, принимайте такие решения», — заявил Кондратьев.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Чиновники

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