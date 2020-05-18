Общественный транспорт Краснодара с 23 мая начнет работать по графику выходного дня
Власти Краснодара 18 мая на заседании оперативного штаба рассказали, как будет работать общественный транспорт
На Кубани с 31 марта действует карантин, который продлится до 23 мая. Все это время общественный транспорт работает по сокращенному графику утро/вечер — с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00. Перемещаться на трамваях, троллейбусах и автобусах могут только люди, которые едут на работу и с работы со спецпропуском, либо те, которые оказывают помощь пожилым или немощным людям.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что 23 мая внутри муниципалитетов прекратит действовать режим карантина.
Заместитель главы Краснодара Артем Доронин на заседании 18 мая рассказал, что в режиме карантина на линии работало 498 автобусов частных перевозчиков и 219 — от МУП «КТТУ». Интервал движения составлял от 14 до 30 минут. По его словам, с 23 мая общественный транспорт начнет работать в режиме полного дня по графику выходного. Это делают для сокращения издержек: по мнению мэрии, пассажиропоток будет низкий, так как часть предприятий все еще закрыта.
«Интервал движения между транспортными средствами сократится, теперь он будет составлять от 8 до 18 минут. Планируется, что после 23 мая на линию выйдут 827 автобусов частных перевозчиков и 321 — транспорта КТТУ», — сообщили в пресс-службе администрации города.
Доронин уточнил, что на линии станет в два раза больше водителей (1 тыс. 497) и в полтора — кондукторов (655).
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