Общественный транспорт Краснодара с 23 мая начнет работать по графику выходного дня

На Кубани с 31 марта действует карантин, который продлится до 23 мая. Все это время общественный транспорт работает по сокращенному графику утро/вечер — с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00. Перемещаться на трамваях, троллейбусах и автобусах могут только люди, которые едут на работу и с работы со спецпропуском, либо те, которые оказывают помощь пожилым или немощным людям.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин на заседании 18 мая рассказал, что в режиме карантина на линии работало 498 автобусов частных перевозчиков и 219 — от МУП «КТТУ». Интервал движения составлял от 14 до 30 минут. По его словам, с 23 мая общественный транспорт начнет работать в режиме полного дня по графику выходного. Это делают для сокращения издержек: по мнению мэрии, пассажиропоток будет низкий, так как часть предприятий все еще закрыта.

«Интервал движения между транспортными средствами сократится, теперь он будет составлять от 8 до 18 минут. Планируется, что после 23 мая на линию выйдут 827 автобусов частных перевозчиков и 321 — транспорта КТТУ», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Доронин уточнил, что на линии станет в два раза больше водителей (1 тыс. 497) и в полтора — кондукторов (655).