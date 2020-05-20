«Диссернет» нашел нарушения в диссертациях 10 кубанских судей

Проект «Диссернет» в мае выпустил новый доклад о диссертациях отечественных судей. В число тех, у кого нашли нарушения, вошли и судьи Краснодарского края

«Диссернет» — сообщество экспертов, исследователей и репортеров, которые занимаются разоблачением незаконных махинаций в научной сфере, особенно в процессах защиты диссертаций и присвоения ученых степений в России. 19 мая на сайте проекта опубликовали доклад с разбором диссертаций судей России. Анализ проводили на основе данных сайта «Росправосудие», в базе которого насчитывается около 13 тыс. судей. Эксперты «Диссернета» изучили 128 научных работ судей и в 68 из них обнаружили заимствования без ссылок на источники либо некорректные заимствования. В том числе у 12 судей нашли признаки научного подлога — это когда у реально существующего примера меняют время либо географию действия, чтобы он лучше подошел к тексту. Из 68 диссертаций, в которых выявили нарушения, 10 работ написаны кубанскими судьями — и действующими, и в отставке.

У заместителя председателя Краснодарского краевого суда, члена Совета судей Краснодарского края Сергея Кротова , нашли некорректные заимствования из диссертации другого судьи, который сейчас работает в Высшем суде. Аналитики заметили, что в диссертации Кротов повторяются примеры из чужого документа, а также куски текста со статистическими данными и выводами. Кроме того, в работе Кротова найден и научный подлог, так как в тексте данные о преступности 2002 года представляются как данные за 2004 год. Также в документе оказались ссылки на несуществующие в архивах уголовные дела. У Александра Чернова , который с 1994 по 2018 год занимал пост председателя Краснодарского краевого суда и затем стал заместителем главы Российского объединения судей, нашли некорректные заимствования из чужой работы, а также научный подлог: Чернов использовал часть чужого текста, заменив в ней «Удмуртскую республику» на «Краснодарский край». В диссертациях председателя Прикубанского районного суда Краснодара Александра Беспалова и судьи Краснодарского краевого суда Натальи Мантул выявили аналогичные нарушения. Отмечается, что судьи защищали работы в Кубанском аграрном университете. Портал Юга.ру 20 мая связался с пресс-службой вуза, однако там отказались оперативно предоставить комментарий и предложили прислать запрос.

Некорректные заимствования оказались и в трудах суди Центрального районного суда Сочи Николая Шевелева , судьи Ленинского районного суда Краснодара Виталия Гавловского и судьи Кущевского райсуда Виктора Сероштана . При этом работа последнего оказалась не оригинальной почти на 100%. У всех трех судей научным руководителем был профессор КубГУ Виктор Брилев, у которого также защищал диссертацию нынешний заместитель главы Краснодара Александр Нарижный. В пресс-службе Кубанского госуниверситета порталу Юга.ру сказали, что знают о докладе «Диссернета», но пока не готовы прокомментировать ситуацию. Отметим, что Виталий Гавловский в 2019 году рассматривал дело кубанской активистки Яны Антоновой, бывшей участницы организации «Открытая Россия», признанной нежелательной. На женщину завели уголовное дело после того, как организаия перестала существовать. А Сероштан в 2011 году занимался делом Надежды Цапок, матери Сергея Цапка, осужденного за организацию убийства 12 человек в станице Кущевской. Также некорректные заимствования нашли у судьи Краснодарского краевого суда Владимира Неказакова и двух судей в отставке — Александра Богославского (Краснодарский гарнизонний военный суд) и Максима Мазуренко (краевой Арбитражный суд).