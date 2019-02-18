В Краснодаре появились два новых вице-мэра и директор департамента городских земель

В Краснодаре 18 февраля назначили двух новых вице-мэров и главу департамента муниципальной собственности и городских земель

Мэр Краснодара Евгений Первышов предложил на должность своих заместителей Александра Нарижного и Алексея Удовенко, на место директора департамента муниципальной собственности и городских земель — Илью Павлова. Депутаты гордумы на сессии 18 февраля поддержали эти кандидатуры, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Нарижный будет координировать вопросы муниципальной собственности и городских земель, Удовенко — сферу спорта и молодежной политики. До этого назначения Нарижный возглавлял департамент муниципальной собственности.

Как писали Юга.ру, ранее вопросы муниципальной собственности и городских земель курировал вице-мэр Андрей Дорошев. В феврале он стал заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса вместо Евгения Зименко, который возглавил министерство энергетики и ЖКХ Краснодарского края.

Работу по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта ранее координировал Сергей Лузинов. Он покинул должность в январе.