В Краснодаре появились два новых вице-мэра и директор департамента городских земель
В Краснодаре 18 февраля назначили двух новых вице-мэров и главу департамента муниципальной собственности и городских земель
Мэр Краснодара Евгений Первышов предложил на должность своих заместителей Александра Нарижного и Алексея Удовенко, на место директора департамента муниципальной собственности и городских земель — Илью Павлова. Депутаты гордумы на сессии 18 февраля поддержали эти кандидатуры, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
Нарижный будет координировать вопросы муниципальной собственности и городских земель, Удовенко — сферу спорта и молодежной политики. До этого назначения Нарижный возглавлял департамент муниципальной собственности.
Как писали Юга.ру, ранее вопросы муниципальной собственности и городских земель курировал вице-мэр Андрей Дорошев. В феврале он стал заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса вместо Евгения Зименко, который возглавил министерство энергетики и ЖКХ Краснодарского края.
Работу по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта ранее координировал Сергей Лузинов. Он покинул должность в январе.
Кто такой Александр Нарижный
Александр Нарижный родился 22 апреля 1980 года в Майкопе. Окончил Кубанский государственный университет, является кандидатом юридических наук.
Более десяти лет служил в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Был первым заместителем главы администрации Западного округа Краснодара. С февраля 2018 года занимал должность главы департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара.
Кто такой Алексей Удовенко
Алексей Удовенко родился 18 января 1977 года в Краснодаре. Окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.
Удовенко занимал руководящие должности в коммерческих компаниях и муниципальных учреждениях. С 2017 года был директором дворца спорта «Олимп».
Кто такой Илья Павлов
Илья Павлов родился 17 января 1987 года в Новгородской области. Выпускник Кубанского государственного аграрного университета.
Павлов работал в федеральной кадастровой палате по Краснодарскому краю. В июне 2017 года перешел в мэрию Краснодара на пост заместителя главы департамента муниципальной собственности и городских земель, позже руководил отделом учета и разграничения земель.
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