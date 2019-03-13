Бывший председатель Краснодарского крайсуда Чернов стал замом главы Российского объединения судей

Бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова назначили заместителем главы Российского объединения судей

Общественная организация «Российское объединение судей» зарегистрирована в Москве в 2012 году. Пост председателя объединения занимает бывший судья Верховного суда РФ Юрий Сидоренко.

Чернов будет работать в Краснодаре. Его новый рабочий кабинет расположен в здании краевого суда. Об этом 13 марта «Коммерсанту» сообщили в суде.

Организация работает над повышением независимости судей и их социально-правовой защищенности. Общество взаимодействует с судьями из других стран, сообщается на сайте Российского объединения судей.

Как писали Юга.ру, в июне 2018 года был объявлен конкурс на должность председателя Краснодарского краевого суда. Этот пост с 1994 года занимал Александр Чернов. Его срок полномочий истек в феврале 2018 года в связи с тем, что он достиг 70 лет — предельного возраста пребывания в должности председателя суда субъекта РФ.

В сентябре 2018 года Чернова рекомендовали на пост председателя четвертого кассационного суда. Его заявку одобрил председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.

Президент РФ Владимир Путин 24 сентября назначил председателей восьми из девяти новых кассационных судов, не утвердив только кандидатуру председателя кассационного суда в Краснодаре.

В октябре Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила кандидатуры Алексея Шишкина и Евгения Кузина на должности председателей четвертого кассационного суда в Краснодаре и третьего апелляционного в Сочи.

В феврале 2019 года на пост главы Краснодарского крайсуда рекомендовали председателя Белгородского облсуда.