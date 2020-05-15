Судью Новокубанского района Елену Переверзеву уволили за тост про «сексуальную кошечку»

В апреле в интернете появился видеоролик , где женщина, похожая на мировую судью судебного участка № 181 Новокубанского района Елену Переверзеву, произносит тост, используя в нем нецензурное слово, выпивает и облизывает шоколадку.

«За свою супер-телочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ******** [роскошную], сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку, писечку сладкую! И закушу шоколадным членом», — произнесла тост женщина.

13 апреля по факту размещенного видеоролика с участием судьи квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку. По ее итогам предстояло принять решение в соответствии с действующим законодательством, сообщили тогда в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

15 мая коллегия решила, что судья нарушила нормы закона «О статусе судей в РФ» и положения Кодекса судейской этики. Женщину обвинили в поведении, «умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности», а в ее действиях был усмотрен дисциплинарный проступок.

Переверзева собиралась сама уйти в отставку, но ей отказали. Вместо этого комиссия досрочно прекратила полномочия мировой судьи и лишила ее соответствующей квалификации.

Кто такая Елена Переверзева?

Елена Переверзева в 2002 году закончила филиал КубГУ в Амавире. В ноябре 2008 года была назначена на должность мирового судьи на двухлетний срок, а в ноябре 2010-го ее полномочия продлили на пять лет. Имеет благодарности генпрокурора России, прокурора Краснодарского края и главы Новокубанского района.

По неподтвержденным данным, ее супругом является глава следственного отдела по Армавиру Максим Переверзев. До 2018 года он занимал дожность руководителя Новокубанского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Краснодарскому краю.