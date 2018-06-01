Исследование: В Дагестане сотни девочек ежегодно подвергаются насильственному обрезанию

Проект «Правовая инициатива» спустя 1,5 года опубликовала второй отчет о женском обрезании в Дагестане

В докладе проекта говорится, что за полтора года не было предпринято никаких шагов для изменения ситуации с калечащими операциями на половых органах, которые проводят девочкам в Дагестане. «Девочкам в не медицинских целях и за пределами медицинских учреждений продолжают производить операции по удалению полностью или частично клитора или его повреждению с помощью надреза или насечки ножом, ножницами, лезвием, иглой или иными доступными инструментами в антисанитарных кустарных условиях», — говорится в отчете.

По приблизительным минимальным подсчетам авторов исследования, приблизительный и самый минимальный показатель жертв калечащих операций на женских половых органах составляет 1 тыс. 240 девочек в год в Дагестане. Операции распространены за пределами республики, фактические данные по регионам будут выше прогностических расчетов. «Масштаб нарушения прав женщин и девочек, которые рискуют быть подвергнутыми пытке КО, позволяет говорить о том, что проблема затрагивает тысячи жертв», — говорится в докладе.

Авторы говорят о том, что практика калечащих операций воспроизводится «в условиях молчаливого согласия и допущения возможности фактов ее существования в регионе». По их мнению, официальные структуры игнорируют необходимость предпринимать меры по устранению проблемы и защите прав детей.

Этот вопрос периодически обсуждается в мужской среде, но в целом они продолжают воспринимать практику калечащих операций как данность. Авторы считают, что именно женщины продолжают выступать основными трансляторами практики, благодаря им она существует, практикуется, сохраняется и оберегается. В отчете говорится, что распространенность женского обрезания в мире в целом существенно снизилась, а девочки и молодые женщины все реже подвергаются пыткам ее проведения. При этом в каждом государстве темпы искоренения калечащих операций варьируются, и риск все еще сохраняется.

Комитет ООН по правам человека признал калечащие операции на женских половых органах нарушением запрета пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения по Международному пакту о гражданских и политических правах. Комитет ООН против пыток отмечал, что эти практики — посягательство на физическое здоровье и человеческое достоинство женщин и девочек.

Как сообщали Юга.ру, первый отчет о проблеме женского обрезания в некоторых горных районах Дагестана «Правовая инициатива» опубликовала в августе 2016 года. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил доклад в Генпрокуратуру с требованием проверить его. Муфтий Северного Кавказа, председатель ДУМ Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев сделал несколько противоречивых высказываний насчет женского обрезания. Сначала он заявил, что обрезание всех женщин мира необходимо для уменьшения сексуальности на Земле. Потом он сказал, что в шариате это не прописано, а затем заявил, что его не так поняли. После Бердиев сказал, что пошутил.