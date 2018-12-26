Росздравнадзор заявил, что женское обрезание грубо нарушает российское законодательство

Росздравнадзор после проверки московской клиники «Бест клиник», где делали клиторэктомию (женское обрезание), назвал операцию нодопустимой

«Проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья граждан (п. 2, п. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). Принятие решения о подобном медицинском вмешательстве родителями или законными представителями несовершеннолетних может содержать признаки уголовно-наказуемого деяния», — говорится в сообщении.

Проверка медучреждения выявила грубые нарушения. В заявлении, распространенном Росздравнадзором, сказано, что на сайте клиники действительно предлагались услуги по клиторэктомии, «что является грубейшим нарушением российского законодательства».

Также среди зафиксированных нарушений — операции по прерыванию беременности и пластической хирургии в условиях стационара без соответствующей лицензии; проведение пластических операций акушером-гинекологом без соответствующей квалификации. Эти правонарушения относятся к ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (Безлицензионная деятельность), ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (Грубые нарушения лицензионных требований).

«Медицинской организации выдано предписание об устранении нарушений, запланировано проведение повторной проверки», — заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, проблема клиторэктомии уже была в центре общественного обсуждения в 2016 году, после того как детский омбудсмен Дагестана Интизар Мамутаева заговорила об этом на заседании республиканского Общественного совета по защите материнства.

В августе того же года фонд «Правовая инициатива» представил отчет об исследовании этой практики в Дагестане. Сотрудники фонда опросили 25 жительниц высокогорных районов и переселенческих сел республики в возрасте от 19 до 70 лет. Результаты опроса выявили, что все опрошенные подверглись процедуре так называемого женского обрезания — удаления или повреждения клитора и других частей гениталий с целью понижения чувственности и сексуального влечения. Однако прокуратура Дагестана не подтвердила практику женского обрезания в республике.