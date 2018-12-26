Росздравнадзор заявил, что женское обрезание грубо нарушает российское законодательство

Дагестан, Вся Россия

Распечатать

Росздравнадзор после проверки московской клиники «Бест клиник», где делали клиторэктомию (женское обрезание), назвал операцию нодопустимой

Проверка медучреждения выявила грубые нарушения. В заявлении, распространенном Росздравнадзором, сказано, что на сайте клиники действительно предлагались услуги по клиторэктомии, «что является грубейшим нарушением российского законодательства».

«Проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья граждан (п. 2, п. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). Принятие решения о подобном медицинском вмешательстве родителями или законными представителями несовершеннолетних может содержать признаки уголовно-наказуемого деяния», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Также среди зафиксированных нарушений — операции по прерыванию беременности и пластической хирургии в условиях стационара без соответствующей лицензии; проведение пластических операций акушером-гинекологом без соответствующей квалификации. Эти правонарушения относятся к ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (Безлицензионная деятельность), ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (Грубые нарушения лицензионных требований).

«Медицинской организации выдано предписание об устранении нарушений, запланировано проведение повторной проверки», — заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, проблема клиторэктомии уже была в центре общественного обсуждения в 2016 году, после того как детский омбудсмен Дагестана Интизар Мамутаева заговорила об этом на заседании республиканского Общественного совета по защите материнства.

В августе того же года фонд «Правовая инициатива» представил отчет об исследовании этой практики в Дагестане. Сотрудники фонда опросили 25 жительниц высокогорных районов и переселенческих сел республики в возрасте от 19 до 70 лет. Результаты опроса выявили, что все опрошенные подверглись процедуре так называемого женского обрезания — удаления или повреждения клитора и других частей гениталий с целью понижения чувственности и сексуального влечения. Однако прокуратура Дагестана не подтвердила практику женского обрезания в республике.

Читайте также:

Примечательно, что в день публикации доклада глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подписал указ о назначении нового детского омбудсмена, а 13 лет занимавшая этот пост Мамутаева была отправлена в отставку.

Спустя 1,5 года «Правовая инициатива» опубликовал второй отчет о женском обрезании в Дагестане, заявив, что за это время не было предпринято никаких шагов для изменения ситуации с калечащими операциями, и что им ежегодно подвергаются сотни девочек.

Законодательство Здравоохранение Медицина
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Между Краснодаром и Сочи запустят дополнительную «Ласточку»
Адвокат: Никакого матча Мамаева и Кокорина с сотрудниками «Бутырки» не будет
Вор ограбил старейший храм Кубани
Транскам и Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды
Росздравнадзор заявил, что женское обрезание грубо нарушает российское законодательство
Движение на трассе Ялта — Севастополь восстановили после камнепада

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале