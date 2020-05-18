В Краснодарском крае за сутки выявили 94 случая COVID-19

В России за минувшие сутки коронавирусом заболело 8 тыс. 926 человек в 81 регионе, 2 тыс. 836 выздоровели и еще 91 умер. На юге и Северном Кавказе больше всего заразившихся в Краснодарском крае (94), Дагестане (89), Ростовской области (87) и Северной Осетии (75). В Адыгее инфекцию нашли у 32 человек.

Всего в стране к 18 мая COVID-19 диагностировали у 290 тыс. 678 человек в 85 регионах. За весь период зафиксировали 2 тыс. 722 смерти, выздоровели 70 тыс. 209 человек.