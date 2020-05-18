В Краснодарском крае за сутки выявили 94 случая COVID-19
Оперштаб Кубани 18 мая сообщил о 94 новых заболевших коронавирусом в регионе
В России за минувшие сутки коронавирусом заболело 8 тыс. 926 человек в 81 регионе, 2 тыс. 836 выздоровели и еще 91 умер. На юге и Северном Кавказе больше всего заразившихся в Краснодарском крае (94), Дагестане (89), Ростовской области (87) и Северной Осетии (75). В Адыгее инфекцию нашли у 32 человек.
Всего в стране к 18 мая COVID-19 диагностировали у 290 тыс. 678 человек в 85 регионах. За весь период зафиксировали 2 тыс. 722 смерти, выздоровели 70 тыс. 209 человек.
По данным краевого оперштаба, среди 94 новых пациентов — 33 мужчины и 61 женщина, их возраст — от 5 до 87 лет. Новые случаи за сутки распределились так:
- 25 — в Краснодаре, среди них 5-летний ребенок;
- 22 — в Кавказском районе;
- 12 — в Белореченском, в том числе дети 5, 9 и 14 лет;
- 6 — в Крымском районе;
- по 4 — в Сочи и Мостовском районе;
- 3 — в Динском районе;
- по 2 — в Ейском, Калининском, Лабинском, Гулькевичском и Новокубанском районах;
- по 1 — в Каневском, Апшеронском, Приморско-Ахтарском, Курганинском, Темрюкском, Красноармейском, Усть-Лабинском районах и в Армавире.
Таким образом, всего на Кубани зарегистрировано 2 тыс. 699 человек с коронавирусом, из них 153 ребенка. Выздоровели 1 тыс. 323 пациента, в том числе 62 за последние сутки. Умерло 26 человек, среди них один за последние сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 37 пациентов.
С подозрением на коронавирус в больницы обратились 6 тыс. 730 человек, в том числе 724 ребенка. Стационарное лечение продолжают 2 тыс. 371 человек, из них 176 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 12 тыс. 472 человека, включая 447 детей. Лаборатории роспотребнадзора провели 37 тыс. 748 исследований, лаборатории регионального минздрава — 98 тыс. 947 исследований, 1 тыс. 724 за последние сутки.
В обсерваторах остаются 2 тыс. 164 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время выявлено 37 положительных результатов.
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