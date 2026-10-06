В Краснодаре в особом формате расскажут о золоте сарматов

Краснодарский край

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  • © Фото freestockcenter, сайт magnific.com
    © Фото freestockcenter, сайт magnific.com

Искусствовед объяснит, как древние кочевники создавали драгоценные экспонаты (6+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 8 октября экскурсию по выставке «Золото сарматов. Искусство древних мастеров». Ее проведет заслуженный работник культуры Светлана Катунина.

Участники будут знакомиться с экспонатами в особом формате — с фонариками. Они сами будут подсвечивать музейные предметы и рассматривать детали.

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«Золото сарматов. Искусство древних мастеров» — фондовая выставка музея имени Фелицына. Представлено свыше 2000 предметов: массивная гривна, витой браслет, фибула-брошь, расшитое золотыми бляшками одеяние, футляр для лука и стрел, защитный доспех и детали амуниции, мечи и кинжалы, конская упряжь, элементы декора одежды, ювелирные украшения, зеркала, ритуальные предметы.

Сарматы — общее название группы древних кочевых народов, которые населяли в основном степную полосу Европы. Они были искусными и свирепыми воинами, часто сражались верхом, используя тактику конного боя.

Лекция состоится 8 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.

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В Краснодаре в особом формате расскажут о золоте сарматов
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