В Краснодаре в особом формате расскажут о золоте сарматов

Искусствовед объяснит, как древние кочевники создавали драгоценные экспонаты (6+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 8 октября экскурсию по выставке «Золото сарматов. Искусство древних мастеров». Ее проведет заслуженный работник культуры Светлана Катунина. Участники будут знакомиться с экспонатами в особом формате — с фонариками. Они сами будут подсвечивать музейные предметы и рассматривать детали.

Как Дягилев изменил западное искусство: В Краснодаре пройдет лекция о «Русских сезонах»

«Золото сарматов. Искусство древних мастеров» — фондовая выставка музея имени Фелицына. Представлено свыше 2000 предметов: массивная гривна, витой браслет, фибула-брошь, расшитое золотыми бляшками одеяние, футляр для лука и стрел, защитный доспех и детали амуниции, мечи и кинжалы, конская упряжь, элементы декора одежды, ювелирные украшения, зеркала, ритуальные предметы. Сарматы — общее название группы древних кочевых народов, которые населяли в основном степную полосу Европы. Они были искусными и свирепыми воинами, часто сражались верхом, используя тактику конного боя. Лекция состоится 8 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.