В Краснодаре в особом формате расскажут о золоте сарматов
Искусствовед объяснит, как древние кочевники создавали драгоценные экспонаты (6+)
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 8 октября экскурсию по выставке «Золото сарматов. Искусство древних мастеров». Ее проведет заслуженный работник культуры Светлана Катунина.
Участники будут знакомиться с экспонатами в особом формате — с фонариками. Они сами будут подсвечивать музейные предметы и рассматривать детали.
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«Золото сарматов. Искусство древних мастеров» — фондовая выставка музея имени Фелицына. Представлено свыше 2000 предметов: массивная гривна, витой браслет, фибула-брошь, расшитое золотыми бляшками одеяние, футляр для лука и стрел, защитный доспех и детали амуниции, мечи и кинжалы, конская упряжь, элементы декора одежды, ювелирные украшения, зеркала, ритуальные предметы.
Сарматы — общее название группы древних кочевых народов, которые населяли в основном степную полосу Европы. Они были искусными и свирепыми воинами, часто сражались верхом, используя тактику конного боя.
Лекция состоится 8 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.
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