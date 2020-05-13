На Кубани открыли горячую линию по выплатам медикам, которые работают с больными COVID-19

В Краснодарском крае заработала горячая линия для консультаций по стимулирующим выплатам для медиков, которые работают с коронавирусом

Президент России 11 мая провел совещание по ситуации с коронавирусом, во время которого заявил , что сотрудникам социальных учреждений установят федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Для врачей, которые работают в соцучреждениях, доплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену, если такие медики помогают зараженным коронавирусом — 60 тыс. рублей, для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала — 25 тыс. рублей, для работающих с больными коронавирусом — 35 тыс. рублей, для младшего персонала — 15 и 20 тыс. рублей соответственно, для техперсонала — 10 и 15 тыс. рублей.

Таким образом, стимулирующие выплаты получат медицинские работники госпиталей, поликлиник, бригад скорой помощи, оказывающие помощь людям с подтвержденным диагнозом COVID-19. На эти цели из федерального бюджета выделили более 461 млн рублей. По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева из краевого бюджета направили дополнительно 343 млн рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом и людям из групп риска заражения инфекцией.