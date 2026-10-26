Из-за открытой двери — до драки и ножниц. В Краснодаре полиция проверяет конфликт у ПВЗ

Полиция Краснодара будет разбираться в конфликте между посетительницей и работницей пункта выдачи заказов

23 октября паблик «Краснодар | Телетайп» сообщил, что в пункте выдачи заказов на улице Офицерской произошел конфликт между посетительницей и работницей. Пострадавшая рассказала, что забрала заказ и покинула ПВЗ, однако сотрудница выбежала следом, начала оскорблять и напала с кулаками.

Потасовка произошла на глазах у детей. Прекратить драку помог прохожий, который разнял женщин. По словам пострадавшей, после потасовки сотрудница ПВЗ достала большие ножницы. Причина конфликта не уточняется.