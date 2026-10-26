Из-за открытой двери — до драки и ножниц. В Краснодаре полиция проверяет конфликт у ПВЗ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полиция Краснодара будет разбираться в конфликте между посетительницей и работницей пункта выдачи заказов

23 октября паблик «Краснодар | Телетайп» сообщил, что в пункте выдачи заказов на улице Офицерской произошел конфликт между посетительницей и работницей. Пострадавшая рассказала, что забрала заказ и покинула ПВЗ, однако сотрудница выбежала следом, начала оскорблять и напала с кулаками.

Потасовка произошла на глазах у детей. Прекратить драку помог прохожий, который разнял женщин. По словам пострадавшей, после потасовки сотрудница ПВЗ достала большие ножницы. Причина конфликта не уточняется.

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«Я получила свой заказ, от чего-то отказалась, она стала швырять в коробки отказной товар. Забрав заказ, я спокойно сказала «Доброго вечера». Когда вышла, она вышла за мной и начала оскорблять меня ненормативной лексикой при малолетнем ребенке. На вопрос «Вы хотите поругаться?», она ответила «Да!» — рассказала потерпевшая.

Полиция организовала доследственную проверку по факту конфликта.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре две девушки унесли кошку из книжного магазина.

Краснодар Полиция Происшествия

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