Краснодарская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира
18-летняя россиянка покорила главную дисциплину чемпионата мира
В голландском Роттердаме на чемпионате мира по спортивной гимнастике 18-летняя российская гимнастка Людмила Рощина, представляющая Краснодарский край, стала обладательницей серебряной награды в личном многоборье. Это одна из наиболее престижных дисциплин в указанном виде спорта.
Личное многоборье считается главным испытанием, демонстрирующим универсальность. Чтобы претендовать на победу, необходимо показать высокие результаты на всех четырех снарядах — в опорном прыжке, на разновысоких брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. В финале за медали сражались 24 сильнейшие гимнастки планеты.
Турнир проходит в Нидерландах и имеет статус квалификационного к Олимпийским играм‑2028 в Лос‑Анджелесе. Еще год назад на мировом первенстве в Джакарте Рощина занимала лишь 11-е место, а теперь сумела подняться на вторую ступень мирового пьедестала.
В сборную России также входит 19-летняя краснодарка Елизавета Ус.
Как писали Юга.ру, сборные России и Венесуэлы впервые встретятся на футбольном поле в Краснодаре.