Краснодарская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира

В голландском Роттердаме на чемпионате мира по спортивной гимнастике 18-летняя российская гимнастка Людмила Рощина, представляющая Краснодарский край, стала обладательницей серебряной награды в личном многоборье. Это одна из наиболее престижных дисциплин в указанном виде спорта.

Личное многоборье считается главным испытанием, демонстрирующим универсальность. Чтобы претендовать на победу, необходимо показать высокие результаты на всех четырех снарядах — в опорном прыжке, на разновысоких брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. В финале за медали сражались 24 сильнейшие гимнастки планеты.