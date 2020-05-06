В Краснодаре за первомайские праздники оштрафовали 874 нарушителя карантина

В Краснодаре с 1 по 5 мая выписали штрафы 874 горожанам за «несоблюдение режима самоизоляции»

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать карантин из-за коронавируса. Выходить из дома можно только в случае особой необходимости. Прогулки, даже в праздничные дни, в регионе запрещены. Кроме того, в крае ввели масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски.

В Краснодаре соблюдение ограничительных мер контролируют мобильные патрули, состоящие из росгвардейцев, полицейских, представителей администрации города и общественников. Ранее в мэрии Краснодара сообщали , что на выходных контроль в городе будут усиливать в местах отдыха: зеленых зонах, прибрежных территориях , на набережных. Также в краевом центре действуют водные патрули.

В пресс-службе мэрии 5 мая пояснили, что во время патрулирования у пешеходов и водителей выясняют причины их нахождения на улице и проверяют пропуска. Если патрульные фиксируют грубое нарушение режима карантина, то выписывают штраф. В ином случае нарушителям рассказывают о необходимости соблюдать «режим самоизоляции».

Таким образом, 1 мая штрафы выписали 194 людям, 2 мая — 184 горожанам, 3 мая — 172-м, 4 мая — 137-ми, в последний день первомайских выходных — 187 краснодарцам. Всего за пять дней праздничных выходных штрафы получили 874 человека. Еще 1 тыс. 265 нарушителей предупредили об обязательности соблюдения карантина.