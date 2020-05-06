На поддержку населения на Кубани выделили 4 млрд рублей. На что их собираются потратить

С 31 марта на Кубани действует карантин, который продлится как минимум до 11 мая. В это время людям запрещено выходить из дома без особой необходимости. Ограничения не распространяются на сотрудников организаций определенных сфер деятельности.

6 мая президент России Владимир Путин провел с главами регионов РФ видеоселектор о предотвращении распространения коронавируса. На заседании обсудили реализацию мер поддержки жителей страны — в основном это коснется семей с детьми, работников сферы здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса.

На мероприятии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе направили 552 млн рублей на помощь малоимущим и многодетным семьям . Семьи, в которых родители потеряли работу до 1 марта, получат федеральное пособие в минимальном размере 1,5 тыс. рублей, всего на эти цели предусмотрено более 160 млн рублей.