На поддержку населения на Кубани выделили 4 млрд рублей. На что их собираются потратить
Власти Краснодарского края 6 мая пообещали предоставить финансовую поддержку населению, медикам и бизнесу на фоне пандемии коронавируса
С 31 марта на Кубани действует карантин, который продлится как минимум до 11 мая. В это время людям запрещено выходить из дома без особой необходимости. Ограничения не распространяются на сотрудников организаций определенных сфер деятельности.
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6 мая президент России Владимир Путин провел с главами регионов РФ видеоселектор о предотвращении распространения коронавируса. На заседании обсудили реализацию мер поддержки жителей страны — в основном это коснется семей с детьми, работников сферы здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса.
На мероприятии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе направили 552 млн рублей на помощь малоимущим и многодетным семьям. Семьи, в которых родители потеряли работу до 1 марта, получат федеральное пособие в минимальном размере 1,5 тыс. рублей, всего на эти цели предусмотрено более 160 млн рублей.
На поддержку семей, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья и которые учатся в госшколах, выделили почти 51 млн рублей — единовременная выплата составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка.
На поддержку малого и среднего бизнеса собираются потратить 1,5 млрд рублей. Эт деньги пойдут на льготные займы и сохранение рабочих мест, уточнил Кондратьев.
Врачам, медсестрам, водителям скорой помощи пообещали ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. рублей. На это предусмотрели 790 млн рублей. Кроме того, выплаты собираются предоставить персоналу госпиталей — уборщицам и слесарям.
Всего в Краснодарском крае на поддержку населения, медиков и предпринимателей направят более 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.
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К 6 мая на Кубани число зараженных коронавирусом достигло 1 тыс. 534 человек, в том числе у 88 детей. Выздоровели 467 заболевших, 21 пациент умер. В 17 госпиталях развернуто 2 тыс. 842 койки. Всего в России инфицированы почти 166 тыс. человек, последние четверо суток ежедневный прирост составлял по 10 тыс. человек.
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