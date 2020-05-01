МФЦ Кубани продолжат работать с ограничениями

Многофункциональные центры края будут работать с ограничениями до 11 мая

Многофункциональные центры Краснодарского края с 24 марта перестали пускать посетителей без предварительной записи из-за распространения коронавируса. С 12 апреля в Краснодаре два офиса МФЦ начали принимать по другим адресам. 20 апреля стало известно , что большинство офисов в регионе перестали выдавать и принимать документы.

В Краснодаре 2 мая, а также с 6 по 8 мая продолжат работать с 10:00 до 16:00 офисы на :

улице Леваневского, 174;

улице Зиповской, 5, павильон № 1;

улице Шоссе Нефтяников, 28;

проспекте Чекистов, 37.

В Новороссийске все еще работают офисы на улице Бирюзова, 6 и на проспекте Дзержинского, 156 Б. В селе Цемдолина открыт МФЦ на улице Ленина, 8. В Сочи можно посетить филиалы на улицах Кирова, 53, Лазарева, 58, а также на 20 Горно-Стрелковой дивизии, 18А и Юных Ленинцев, 10.