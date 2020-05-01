МФЦ Кубани продолжат работать с ограничениями

Краснодарский край

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Многофункциональные центры края будут работать с ограничениями до 11 мая

Многофункциональные центры Краснодарского края с 24 марта перестали пускать посетителей без предварительной записи из-за распространения коронавируса. С 12 апреля в Краснодаре два офиса МФЦ начали принимать по другим адресам. 20 апреля стало известно, что большинство офисов в регионе перестали выдавать и принимать документы.

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В Краснодаре 2 мая, а также с 6 по 8 мая продолжат работать с 10:00 до 16:00 офисы на:

  • улице Леваневского, 174;
  • улице Зиповской, 5, павильон № 1; 
  • улице Шоссе Нефтяников, 28;
  • проспекте Чекистов, 37.

В Новороссийске все еще работают офисы на улице Бирюзова, 6 и на проспекте Дзержинского, 156 Б. В селе Цемдолина открыт МФЦ на улице Ленина, 8. В Сочи можно посетить филиалы на улицах Кирова, 53, Лазарева, 58, а также на 20 Горно-Стрелковой дивизии, 18А и Юных Ленинцев, 10.

Контактный центр в эти дни будет работать с 9:00 до 18:00.

Людей будут пускать внутрь только в масках и по предварительной записи. Исключение — выдача паспортов граждан РФ, которые будут выдавать в порядке живой очереди с ограничением количества людей, одновременно находящихся в помещении.

В Краснодаре все еще будет закрыт офис на улице Покрышкина. Все результаты оттуда можно получить по предварительной записи на улице Зиповской, 5. Документы, поданые на улице Крылатой, необходимо получить на Леваневского, сообщили в пресс-службе администрации края.

Предварительно записаться можно по телефону контактного центра 8-800-30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края после авторизации в личном кабинете.

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