На Кубани за сутки подтвердили 99 случаев заболевания COVID-19, среди них шестеро детей

Оперштаб Кубани 8 мая сообщил, что количество заболевших в крае увеличилось до 1 тыс. 732 человек

По данным оперштаба Москвы, в России за сутки выявили 10 тыс. 699 больных с диагнозом COVID-19 в 83 регионах, выздоровели 2 тыс. 805 пациентов, умерли 98 человек. 48,9% не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего зараженных в Москве (5 тыс. 846), Московской области (918) и Санкт-Петербурге (376), сообщил RT. На юге России и Северном Кавказе за прошедший день заразились 615 человек : на Кубани снова инфицировано 99 человек, в Дагестане — 96, в Северной Осетии — 94, а в Кабардино-Балкарии — 81. В Ростовской области второй день подряд заразилось 80 человек, в Ставропольском крае — 56, в Ингушетии — 41, в Чечне— 31. В Карачаево-Черкесии вирус нашли у 15 человек, в Крыму и Севастополе заболели по восемь жителей. В Адыгее — шесть. Таким образом, к 8 мая в России коронавирус диагностировали у 187 тыс. 859 человек в 85 регионах. Из больниц выписали 26 тыс. 608 пациентов, еще 1 тыс. 723 человека умерли.

В Краснодарском крае за сутки выявили 99 случаев заболевания COVID-19, среди них шестеро детей. Самому старшему пациенту 91 год. Количество заболевших в регионе распределилось так: 40 человек заразилось в Краснодаре;

16 человек — в Сочи, в том числе 10-летний и 13-летний ребенок;

7 заболело в Кавказском районе, включая 12-летнего и 14-летнего детей;

по 5 — в Армавире и Отрадненском районе;

по 3 — в Славянском, Белореченском (в том числе 16-летний подросток), Гулькевичском районах;

2 — в Динском районе;

по 1 — в Новороссийске, Горячем Ключе, Щербиновском, Ейском, Тихорецком, Апшеронском, Абинском, Мостовском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Крыловском (девятилетний ребенок), Брюховецком, Ленинградском, Кореновском и Успенском районах.