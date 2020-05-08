На Кубани за сутки подтвердили 99 случаев заболевания COVID-19, среди них шестеро детей
Оперштаб Кубани 8 мая сообщил, что количество заболевших в крае увеличилось до 1 тыс. 732 человек
По данным оперштаба Москвы, в России за сутки выявили 10 тыс. 699 больных с диагнозом COVID-19 в 83 регионах, выздоровели 2 тыс. 805 пациентов, умерли 98 человек. 48,9% не имели клинических проявлений болезни.
Больше всего зараженных в Москве (5 тыс. 846), Московской области (918) и Санкт-Петербурге (376), сообщил RT. На юге России и Северном Кавказе за прошедший день заразились 615 человек: на Кубани снова инфицировано 99 человек, в Дагестане — 96, в Северной Осетии — 94, а в Кабардино-Балкарии — 81. В Ростовской области второй день подряд заразилось 80 человек, в Ставропольском крае — 56, в Ингушетии — 41, в Чечне— 31. В Карачаево-Черкесии вирус нашли у 15 человек, в Крыму и Севастополе заболели по восемь жителей. В Адыгее — шесть.
Таким образом, к 8 мая в России коронавирус диагностировали у 187 тыс. 859 человек в 85 регионах. Из больниц выписали 26 тыс. 608 пациентов, еще 1 тыс. 723 человека умерли.
В Краснодарском крае за сутки выявили 99 случаев заболевания COVID-19, среди них шестеро детей. Самому старшему пациенту 91 год. Количество заболевших в регионе распределилось так:
- 40 человек заразилось в Краснодаре;
- 16 человек — в Сочи, в том числе 10-летний и 13-летний ребенок;
- 7 заболело в Кавказском районе, включая 12-летнего и 14-летнего детей;
- по 5 — в Армавире и Отрадненском районе;
- по 3 — в Славянском, Белореченском (в том числе 16-летний подросток), Гулькевичском районах;
- 2 — в Динском районе;
- по 1 — в Новороссийске, Горячем Ключе, Щербиновском, Ейском, Тихорецком, Апшеронском, Абинском, Мостовском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Крыловском (девятилетний ребенок), Брюховецком, Ленинградском, Кореновском и Успенском районах.
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Всего к 8 мая в крае заболели 1 тыс. 732 человека, из них 100 детей. Умер 21 пациент, 554 человека вылечились и выписаны. Кроме того, 21 больной находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, инфекционной больнице №2 Сочи, горбольнице №3 Краснодара, Лабинской и Тихорецкой ЦРБ, краевой больнице №2.
В медорганизации края с подозрением на коронавирус обратились 4 тыс. 783 человека, из них 577 детей. В стационарах остаются 2 тыс. 238 пациентов, в том числе 43 ребенка. Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 10 тыс. 370 жителей.
В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, станиц Голубицкая и Кущевская, поселка Кабардинка изолированы 1 тыс. 924 человека. За все время работы в обсерваторах выявили 30 человек с COVID-19, которых перевели в больницы. Роспотребнадзор провел 30 тыс. 701 лабораторное исследование, лаборатории минздрава — 70 тыс. 865, в том числе 2 тыс. 989 за последние сутки.
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