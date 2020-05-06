Жителей Чечни обязали носить маски

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин продлил до 11 мая нерабочие дни, чтобы остановить рост количества заболевших коронавирусом. Однако после майских праздников зараженных становилось с каждым днем только больше, и к 6 мая в России их число достигло 165,9 тыс. человек. При этом, по данным сайта стопкоронавирус.рф , в Чечне зарегистрировано 645 случаев инфицирования COVID-19, умели 8 пациентов и 316 выздоровели.

Республика первой в стране начала вводить ограничительные меры: с 23 марта в регионе перестали работать заведения общепита, с 28 марта гражданам запретили выходить из дома и ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы Чечни полностью закрыли. Со 2 мая до конца действия режима самоизоляции, 11 мая, в Чечне прекратил работу общественный транспорт.

6 мая спикер республиканского парламента, глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов сообщил, что на территории Чечни вводится обязательный масочный режим.

«В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным», — заявил Даудов.