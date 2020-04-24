Кадыров рассказал подписчикам смешную историю из жизни

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 апреля провел прямой эфир в инстаграме и ответил на вопросы подписчиков

Накануне в 21:30 глава республики провел прямой эфир в инстаграме, где ответил на некоторые вопросы подписчиков. Кадыров рассказал, что через день после назначения председателя правительства Чечени Магомеда Даудова руководителем оперштаба по борьбе с коронавирусом, у спикера парламента первичный тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом Кадырову рассказал «взволнованный» министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. Отмечается, что следующий тест был отрицательным

«Я ему сказал: "Ни в коем случае им не говори, особенно Даудову, я знаю, как он бережет свое здоровье, это неправда, не подтвердится. Пока не говори, перепроверь, отправь в Москву". Потом еще раз проверили и дали отрицательный результат», — рассказал глава Чечни свою смешную историю из жизни, пишет «Чечня сегодня».

Напомним, 21 апреля Кадыров побрил налысо себя и своих сыновей после вопроса об открытии парикмахерских в Чечне.

Рамзан Кадыров Социальные сети

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