Шалимов назвал тех, кто недоволен экономической ситуацией во время коронавируса, дармоедами. А позже сказал, что его неправильно поняли

3 мая Шалимов поделился своими наблюдениями о работе городских предприятий:

«Сейчас прошелся в магазин. Троллейбусы, автобусы работают, метро работает — те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги», — сказал он.

Затем тренер «Ахмата» назвал тех, кто не доволен экономической ситуацией в стране, дармоедами и сравнил их с людьми без постоянного места жительства:

«Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж», — цитирует его пост в инстаграме Sports.ru.