В Чечне до 11 мая не будет работать общественный транспорт

Уважаемые жители Чеченской Республики! Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Обо всех изменениях будем сообщать на странице @mintrans.chr Спасибо за понимание!