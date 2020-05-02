В Чечне до 11 мая не будет работать общественный транспорт

«Уважаемые жители Чеченской Республики! Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома», — написали на официальной странице ведомства в инстаграме.

Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и губернаторами. В начале встречи он выступил с телеобращением по поводу коронавируса в России и объявил нерабочими дни до 11 мая включительно. На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров также продлил введенные из-за пандемии ограничения до 11 мая, поручив оперативному штабу усилить меры контроля передвижения населения, чтобы не допустить распространения инфекции.

В Чечне раньше других регионов начали вводить меры против распространения COVID-19. 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором перестали работать места общественного питания. 28 марта жителям запретили находиться вне места проживания. В тот же день власти ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы республики полностью закрыли. В публикации RT уточняется, что по мнению Рамзана Кадырова своевременные ограничительные меры позволили контролировать ситуацию с коронавирусной инфекцией.