В Чечне до 11 мая не будет работать общественный транспорт

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Министерство транспорта и связи Чеченской Республики приостановило работу общественного транспорта на время действия режима самоизоляции

«Уважаемые жители Чеченской Республики! Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома», — написали на официальной странице ведомства в инстаграме. 

Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и губернаторами. В начале встречи он выступил с телеобращением по поводу коронавируса в России и объявил нерабочими дни до 11 мая включительно. На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров также продлил введенные из-за пандемии ограничения до 11 мая, поручив оперативному штабу усилить меры контроля передвижения населения, чтобы не допустить распространения инфекции.

В Чечне раньше других регионов начали вводить меры против распространения COVID-19. 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором перестали работать места общественного питания. 28 марта жителям запретили находиться вне места проживания. В тот же день власти ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы республики полностью закрыли. В публикации RT уточняется, что по мнению Рамзана Кадырова своевременные ограничительные меры позволили контролировать ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Карантин Коронавирус Общественный транспорт Транспорт

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