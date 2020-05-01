В Краснодаре полицейские будут усиленно патрулировать улицы на майские праздники

Накануне стало известно, что карантин в регионе продлили до 12 мая. Кроме того, в крае ввели масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски. Во время карантина жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска . Все это время улицы патрулируют мобильные отряды, в которые вошли полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники.

В выходные и праздничные дни с 1 по 11 мая включительно казаки, полиция, сотрудники Росгвардии, администрации и представители общественности продолжат патрулировать улицы. Особое внимание они уделят зеленым зонам, традиционным местам отдыха, набережным, общественным территориям. Кроме того, водные патрули «Службы спасения» на четырех катерах с 8:00 до 20:00 будут контролировать обстановку вдоль берегов в микрорайоне Гидростроителей и парка «Солнечный остров», а также берег Кубани от Юбилейного микрорайона до парка имени 30-летия Победы и дальше до Яблоновского моста.



На 13 въездах в город продолжат действовать карантинные посты. Однако они не будут работать в период «беспропускного окна» — с 10:00 до 16:00. В это время люди могут ездить только в границах Краснодара, включая пригородные поселки. Выезжать в соседние города и районы нельзя. Для таких поездок нужен красный пропуск.