В Краснодаре полицейские будут усиленно патрулировать улицы на майские праздники
С 1 мая в Краснодаре мобильные группы будут патрулировать улицы, зеленые зоны и реку Кубань
Накануне стало известно, что карантин в регионе продлили до 12 мая. Кроме того, в крае ввели масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски. Во время карантина жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. Все это время улицы патрулируют мобильные отряды, в которые вошли полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники.
После предыдущих выходных, когда на берегу реки Кубань заметили массово отдыхающих горожан, в Краснодаре перекрыли пути проезда к водоемам. Маршруты пеших патрулей максимально приблизили к берегу Кубани, другим водоемам и зеленым зонам. Так, за сутки 25 апреля мобильные отряды выписали 207 штрафов нарушающим карантин.
В выходные и праздничные дни с 1 по 11 мая включительно казаки, полиция, сотрудники Росгвардии, администрации и представители общественности продолжат патрулировать улицы. Особое внимание они уделят зеленым зонам, традиционным местам отдыха, набережным, общественным территориям. Кроме того, водные патрули «Службы спасения» на четырех катерах с 8:00 до 20:00 будут контролировать обстановку вдоль берегов в микрорайоне Гидростроителей и парка «Солнечный остров», а также берег Кубани от Юбилейного микрорайона до парка имени 30-летия Победы и дальше до Яблоновского моста.
На 13 въездах в город продолжат действовать карантинные посты. Однако они не будут работать в период «беспропускного окна» — с 10:00 до 16:00. В это время люди могут ездить только в границах Краснодара, включая пригородные поселки. Выезжать в соседние города и районы нельзя. Для таких поездок нужен красный пропуск.
Полномочия мобильных групп самоконтроля:
- проверять документы у находящихся на улицах людей (удостоверение личности, справку с места работы);
- выносить устные предупреждения;
- составлять протоколы о нарушениях — это право есть у сотрудников полиции, которые находятся в составе мобильных групп;
- вести разъяснительную работу с жителями о требованиях карантинного режима.
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