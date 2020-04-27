Глава Роспотребнадзора призвала россиян остаться дома на майские праздники

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом, если граждане «не сорвутся» на праздничных выходных в честь 1 Мая и Дня Победы

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Позже он продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.

К 27 апреля в России зафиксировали 87,1 тыс. инфицированных, 794 человека умерли. На Кубани, по официальным данным, коронавирусом заразились 837 человек, 19 пациентов скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в интервью на телеканале «Россия-1» заявила, что «очевидно абсолютно», что режим ограничений сыграл максимальную положительную роль. По ее словам, режим самоизоляции позволил снизить с 30% до 10% темпы прироста заболевших в сутки.

«Пик — это взрыв. Взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», — процитировал Попову ТАСС.

Смотрите фоторепортаж:

По ее мнению, майские праздники россиянам лучше пересидеть дома, написал RT.

«Только заменила бы слово "лучше" на "должны". Вот сейчас мы должны самим себе, должны своим близким оставаться дома», — уточнила Попова.

Как писали Юга.ру, после выходных 18 и 19 апреля, когда на берегу реки Кубани заметили массово отдыхающих горожан, в Краснодаре перекрыли пути проезда к водоемам. Дороги перекапывали, а также закрывали бетонными блоками и крупными стволами деревьев. В минувшие выходные, 25 и 26 апреля, зеленые зоны и места отдыха у берега Кубани патрулировали мобильные группы.

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