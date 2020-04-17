В Краснодаре утром из-за карантинных постов скопились 10-балльные пробки

В Краснодарском крае с вечера 31 марта из-за распространения коронавируса действует карантин, который с послаблениями продлили до 18 апреля. Жителям региона нельзя передвигаться на машине без спецпропуска . С 12 апреля людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. В другие часы передвигаться без пропуска по-прежнему запрещено. А накануне в Краснодаре начали работать шесть карантинных постов.

По данным сервиса «Яндекс», максимальная загруженность дорог утром 17 апреля составила 3 балла, что на 1 балл больше, чем накануне и на 1 балл меньше, чем до карантина. Самые большие заторы образовались на улице Дзержинского в центр (10 баллов, что на 4 выше обычного), на Ростовском шоссе в центр (9 баллов, что на 5 выше обычного) и на Мачуги — Трамвайной в направлении центра (9 баллов, что на 4 выше обычного).

При этом несколько улиц были нехарактерно свободны: улица Красных Партизан в центр (0 баллов, что на 5 ниже обычного), Кубанская Набережная к Индустриальной улице (0 баллов, что на 3 ниже обычного), Ставропольская к Вишняковой (1 балл, что на 3 ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня были: