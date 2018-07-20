Роскачество дало рекомендации по выбору мяса для шашлыка

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Роскачество опубликовало результаты исследования свиного мяса для шашлыка

Специалисты провели тесты по 57 показателям безопасности и качества полуфабриката. В исследовании принял участие свиной шашлык 24 российских торговых марок стоимостью от 199 до 699 рублей за 1 кг.

В Роскачестве отметили, что в целом для производства полуфабриката использовались неплохие части туши: мясные куски с минимумом жира и соединительной ткани. В большинстве случаев категория мяса была выше указанной в маркировке: для товара 21 марки использовалось мясо категории А. Кроме того, в упаковке было много мяса, а не овощей или маринада.

По результатам испытаний шашлык четырех марок соответствует требованиям норм качества и безопасности и может претендовать на российский Знак качества: «Жар Мясо», «Мираторг» и «Останкино» (5 баллов), а также «Ремит» (4,92 балла). Также Роскачество назвало лучшими полуфабрикаты компании Globus (4,95 балла) и «Агрокомплекс» (4,92 балла).

В шашлыке под маркой «Каждый день», «Рамфуд» и «Твой дом» обнаружили недопустимое количество антибиотиков. В товаре «Малаховского» и «Дмитрогорского продукта» нашли листерии. В последнем также выявили сальмонеллу. В шашлыке «Велком», «МясновЪ», «Рамфуд», «Слово мясника» и «Черкизово» обнаружили бактерии кишечной палочки.

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Полуфабрикаты «Атяшево», «Ближние Горки», «Каждый день», «Карусель», «МясновЪ» и «Твой дом» оказались с превышение общего количества бактерий, что указывает на начальную микробиологическую порчу.

Результаты исследования опровергли мнение о том, что для изготовления шашлыка используют испорченное или просроченное мясо.

Роскачество рекомендовало хранить шашлык в холодильнике, а при долгой перевозке — положить в термопакет или сумку-холодильник. Мясо следует хорошо прожаривать, так как бактерии и микроорганизмы гибнут при высоких температурах.

Подробная информация о результатах испытаний свиного шашлыка размещена на сайте Роскачества.

Как сообщали Юга.ру, в мае Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыка.

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