В России запретили курить и жарить шашлык на балконах
Правительство России 26 сентября утвердило запрет на использование открытого огня на балконах зданий
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил новые требования МЧС о соблюдении противопожарного режима. С 1 октября жители России не смогут использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В документе не прописано, что подразумевается под «открытым огнем», но, согласно п. 436 правил противопожарного режима РФ, сигарета относится к источникам открытого огня. Так, новые поправки запрещают курить, зажигать свечи и жарить шашлык на балконах.
Изменения коснулись и правил пожарной безопасности в больницах и кинотеатрах. Палаты для детей и тяжелобольных в медучреждениях с 1 октября должны будут преимущественно находиться на первых этажах. В кинотеатрах перед каждым сеансом зрителей будут информировать о плане действий в случае пожара.
В марте 2018 года по всей России прошли пожарные учения в торгово-развлекательных комплексах, после того как при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Тогда на Кубани выявили ряд нарушений.
В сентябре 2019-го секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что почти все ТРЦ на юге России пожарно небезопасны.
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