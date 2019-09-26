В России запретили курить и жарить шашлык на балконах

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Правительство России 26 сентября утвердило запрет на использование открытого огня на балконах зданий

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил новые требования МЧС о соблюдении противопожарного режима. С 1 октября жители России не смогут использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В документе не прописано, что подразумевается под «открытым огнем», но, согласно п. 436 правил противопожарного режима РФ, сигарета относится к источникам открытого огня. Так, новые поправки запрещают курить, зажигать свечи и жарить шашлык на балконах.

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Изменения коснулись и правил пожарной безопасности в больницах и кинотеатрах. Палаты для детей и тяжелобольных в медучреждениях с 1 октября должны будут преимущественно находиться на первых этажах. В кинотеатрах перед каждым сеансом зрителей будут информировать о плане действий в случае пожара.

В марте 2018 года по всей России прошли пожарные учения в торгово-развлекательных комплексах, после того как при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Тогда на Кубани выявили ряд нарушений.

В сентябре 2019-го секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что почти все ТРЦ на юге России пожарно небезопасны.

Безопасность Дмитрий Медведев Жилье Закон МЧС Пожары

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