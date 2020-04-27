«Ласточки» между Сочи и Краснодаром не будут ходить до середины мая

Электрички «Ласточки» временно не будут курсировать между Сочи и Краснодаром

В пресс-службе РЖД сообщили, что с 27 апреля по 12 мая в Краснодарском крае приостановлено сообщение «Ласточек», которые курсировали по маршрутам № 804 (Имеретинский курорт — Краснодар) и № 801 (Краснодар — Адлер). Кроме того, с 28 апреля по 12 мая отменен электропоезд № 802 Адлер — Краснодар.

31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, который будет действовать по меньшей мере до 30 апреля. В этот период жителям Кубани запрещено выходить из дома без особой необходимости и без спецпропуска. В регионе отменили транспортное сообщение между муниципалитетами, а также сняли несколько поездов.

Всем пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты, предложат альтернативные варианты на других поездах по этому направлению. Если билетов равноценной стоимости не окажется, пассажирам предложат места более высокой категории, кроме СВ и СВМ. Также возможен возврат средств без взимания сборов.

Юга.ру ранее писали, что из-за коронавируса РЖД отменили 130 дополнительных поездов, которые собирались запустить с началом летнего сезона. Кроме того, до конца апреля в Краснодар не будут ходить «Ласточки» из Анапы и Ростова, также временно отменили электропоезда по еще трем маршрутам.

Кроме того, из-за коронавируса в России временно закрыли 32 рейса дальнего следования, еще у 32 поездов сократили периодичность курсирования.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».