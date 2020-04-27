«Ласточки» между Сочи и Краснодаром не будут ходить до середины мая

Краснодарский край

Распечатать

Электрички «Ласточки» временно не будут курсировать между Сочи и Краснодаром

31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, который будет действовать по меньшей мере до 30 апреля. В этот период жителям Кубани запрещено выходить из дома без особой необходимости и без спецпропуска. В регионе отменили транспортное сообщение между муниципалитетами, а также сняли несколько поездов.

В пресс-службе РЖД сообщили, что с 27 апреля по 12 мая в Краснодарском крае приостановлено сообщение «Ласточек», которые курсировали по маршрутам № 804 (Имеретинский курорт — Краснодар) и № 801 (Краснодар — Адлер). Кроме того, с 28 апреля по 12 мая отменен электропоезд № 802 Адлер — Краснодар.

Читайте также:

Всем пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты, предложат альтернативные варианты на других поездах по этому направлению. Если билетов равноценной стоимости не окажется, пассажирам предложат места более высокой категории, кроме СВ и СВМ. Также возможен возврат средств без взимания сборов.

Юга.ру ранее писали, что из-за коронавируса РЖД отменили 130 дополнительных поездов, которые собирались запустить с началом летнего сезона. Кроме того, до конца апреля в Краснодар не будут ходить «Ласточки» из Анапы и Ростова, также временно отменили электропоезда по еще трем маршрутам.

Кроме того, из-за коронавируса в России временно закрыли 32 рейса дальнего следования, еще у 32 поездов сократили периодичность курсирования.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Железная дорога Карантин Поезда РЖД Транспорт

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре плитку вокруг Главной городской площади заменят на асфальт
Глава Роспотребнадзора призвала россиян остаться дома на майские праздники
На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Сочи турист упал в ущелье и сломал бедро
«Ласточки» между Сочи и Краснодаром не будут ходить до середины мая
На Кубани похитили более 11 млн рублей при ремонте инфекционного отделения районной больницы

Лента новостей

Реклама на портале