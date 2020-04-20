РЖД отменили почти 130 дополнительных поездов из-за коронавируса
Компания РЖД сообщила об отмене дополнительных поездов на майских праздниках и летом
Коронавирус, или COVID-19, — потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае. К середине апреля вирусом были заражены 2 млн человек по всему миру.
Из-за сокращения спроса и неблагоприятной эпидобстановки, РЖД временно приостановили курсирование 76 поездов, которые должны были выйти на маршруты летом этого года. Кроме того, не будут ходить 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники. Таким образом, из-за коронавируса отменили 129 доппоездов, уточнил RT.
Пассажиры, которые уже купили билеты на поезда, смогут переоформить их либо вернуть деньги за билеты. Вся информация об изменениях в расписании публикуется на сайте РЖД.
Юга.ру ранее писали об отмене поездов из-за коронавируса. Так, до конца апреля не будут ходить «Ласточки» из Анапы и Ростова до Краснодара, также временно отменили электропоезда по еще трем маршрутам.
Кроме того, из-за коронавируса в России временно закрыли 32 рейса дальнего следования, еще у 32 поездов сократили периодичность курсирования.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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