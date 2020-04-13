На Кубани временно отменили три «Ласточки»
В Краснодарском крае в апреле временно не будут ходить электропоезда «Ласточка» по трем маршрутам
Изменения внесли из-за эпидемиологической обстановки и отсутствия у пассажиров возможности ездить в другие регионы и районы края. 13 апреля пресс-служба СКЖД сообщила, что временно перестали ходить следующие дневные экспрессы «Ласточка»:
- № 801/802 Туапсе — Адлер;
- № 813/814 Адлер — Майкоп;
- № 815/816 Туапсе — Роза Хутор.
Кроме того, скорректировано расписание поезда № 29/30 Новороссийск — Москва. Он начнет ходить через день: по четным числам — из столицы, по нечетным — из Новороссийска.
В компании объяснили, что у сети ОАО «РЖД» резко снизилось количество пассажиров: с 21 марта их число уменьшилось более чем на 50% по сравнению с 2019 годом.
Отметим, что это не первое изменение в расписании поездов. Ранее Юга.ру писали, что до конца апреля не будут ходить «Ласточки» из Анапы и Ростова до Краснодара.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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