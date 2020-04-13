На Кубани временно отменили три «Ласточки»

В Краснодарском крае в апреле временно не будут ходить электропоезда «Ласточка» по трем маршрутам

Изменения внесли из-за эпидемиологической обстановки и отсутствия у пассажиров возможности ездить в другие регионы и районы края. 13 апреля пресс-служба СКЖД сообщила, что временно перестали ходить следующие дневные экспрессы «Ласточка»:

№ 801/802 Туапсе — Адлер;

№ 813/814 Адлер — Майкоп;

№ 815/816 Туапсе — Роза Хутор.

Кроме того, скорректировано расписание поезда № 29/30 Новороссийск — Москва. Он начнет ходить через день: по четным числам — из столицы, по нечетным — из Новороссийска.