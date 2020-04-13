РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов из-за коронавируса

Российские железные дороги 13 апреля временно отменили бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны

Напомним, в феврале РЖД ввели бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих.

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РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз РЖД сообщило, что с 13 апреля бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования приостанавливаются из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что бесплатные перевозки возобновятся после снятия всех ограничительных мер в стране.

Как сообщил RT, также из-за коронавируса с 15 апреля в России временно отменят 32 поезда дальнего следования, еще у 32 поездов будет сокращена периодичность курсирования.

Как писали Юга.ру, из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Позже он продлил нерабочий период до 30 апреля.