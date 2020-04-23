В РЖД изменили правила покупки билетов. Теперь пассажиры обязаны указывать свои контактные данные

С 23 апреля при покупке билетов на поезд РЖД пассажиры должны указывать свои контактные данные

Норму о том, что пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет должны указывать свои контактные данные, например, номер мобильного телефона или электронную почту, закрепили на законодательном уровне, сообщило 23 апреля РИА «Новости».

В пресс-службе РЖД объяснили, что с 23 апреля пассажирам на электронную почту или телефон будут присылать график движения поезда, на который был куплен билет. Услуга будет бесплатной, а контактные данные не станут использовать в маркетинговых целях или для рекламных рассылок.

Как отметил RT, раньше указывать номер телефона и адрес электронной почты можно было по желанию.