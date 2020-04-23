В РЖД изменили правила покупки билетов. Теперь пассажиры обязаны указывать свои контактные данные

Краснодарский край, Вся Россия

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С 23 апреля при покупке билетов на поезд РЖД пассажиры должны указывать свои контактные данные

Норму о том, что пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет должны указывать свои контактные данные, например, номер мобильного телефона или электронную почту, закрепили на законодательном уровне, сообщило 23 апреля РИА «Новости».

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В пресс-службе РЖД объяснили, что с 23 апреля пассажирам на электронную почту или телефон будут присылать график движения поезда, на который был куплен билет. Услуга будет бесплатной, а контактные данные не станут использовать в маркетинговых целях или для рекламных рассылок.

Как отметил RT, раньше указывать номер телефона и адрес электронной почты можно было по желанию.

Напомним, РЖД отменили почти 130 дополнительных поездов на майские праздники и летний период из-за коронавируса. А с 13 апреля был временно отменен бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Железная дорога Поезда путешествия РЖД Транспорт

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