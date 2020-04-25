Прилетевших с Бали кубанцев отправят в обсерватор

В Международный аэропорт Сочи 26 апреля ожидается прибытие рейса из Денпасара

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, с тех пор число зараженных в мире интенсивно растет. 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, по которому все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Граждан обязали в течение двух недель находиться дома либо в обсерваторе и не контактировать с членами семьи и другими людьми.

26 апреля в Международный аэропорт Сочи прибудут кубанские туристы с острова Бали, после чего их отправят в обсерватор.

Самолет сначала совершит промежуточную посадку в Самаре, а потом прибудет в Адлер.

«Рейс будет выполнен на самолете Boeing 777 вместимостью до 457 пассажиров. В Сочи доставят жителей Краснодарского края», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что перелет организован исключительно для вывоза граждан России из зарубежных стран, где они были вынуждены задержаться из-за пандемии коронавируса.

«По прибытии в аэропорт Сочи все пассажиры будут изолированы на две недели в обсерваторе, под медицинским наблюдением», — подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Юга.ру писали, что аэропорт Сочи 6 апреля перешел на сокращенный режим работы, позже аэропорт продлил режим работы в ограниченном режиме до конца апреля.