Аэропорт Сочи перешел на работу в ограниченном режиме
Международный аэропорт Сочи с 6 апреля перешел на сокращенный режим работы из-за коронавируса
Администрация Краснодарского края 6 апреля сообщила о новых мерах для приезжающих в регион, введенных, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Теперь в регионе на обязательную двухнедельную самоизоляцию, помимо прибывших из других стран, должны уходить и те, кто приехал или прилетел из Москвы и Санкт-Петербурга. Правило ввели в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача по Краснодарскому краю. Согласно оперативным данным, Москва лидирует по количеству зараженных, Санкт-Петербург находится на третьем месте.
«Международный аэропорт Сочи перешел на сокращенный режим работы. В период с 8 по 15 апреля наш терминал будет открыт с 8:00 до 20:00, необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта Сочи.
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Представитель пресс-службы уточнила, что все авиарейсы будут приниматься в течение дня с 10:00 до 19:00. В остальное время терминал будет закрыт для посещения.
2 апреля количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и на момент выхода новости составило 1 млн 442 тыс. человек, число смертей превысило 82,9 тыс., выздоровели более 308 тыс. заболевших.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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