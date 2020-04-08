Аэропорт Сочи перешел на работу в ограниченном режиме

Администрация Краснодарского края 6 апреля сообщила о новых мерах для приезжающих в регион, введенных, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Теперь в регионе на обязательную двухнедельную самоизоляцию, помимо прибывших из других стран, должны уходить и те, кто приехал или прилетел из Москвы и Санкт-Петербурга. Правило ввели в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача по Краснодарскому краю. Согласно оперативным данным, Москва лидирует по количеству зараженных, Санкт-Петербург находится на третьем месте.

«Международный аэропорт Сочи перешел на сокращенный режим работы. В период с 8 по 15 апреля наш терминал будет открыт с 8:00 до 20:00, необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта Сочи.