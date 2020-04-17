Аэропорт Сочи продлил сокращенный режим работы

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. В России к 17 апреля зарегистрировали 4 тыс. 70 новых случаев заражения COVID-19, за прошлые сутки умер 41 человек. Всего вирус выявили у 32 тыс. жителей 85 регионов РФ.

Администрация Краснодарского края 6 апреля решила ввести новые меры для приезжающих в регион, которые ввели, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Теперь в регионе на обязательную двухнедельную самоизоляцию, помимо прибывших из других стран, должны уходить и те, кто приехал или прилетел из Москвы и Санкт-Петербурга.

Международный аэропорт Сочи с 6 апреля перешел на сокращенный режим работы. А 17 апреля там продлили сокращенный режим до 30 апреля, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта. Терминал будет открыт с 8:00 до 19:30 — это необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров. В остальное время терминал закрыт для посещения.

Как писали Юга.ру, 16 апреля стало известно, что аэропорт Краснодара изменил график работы.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».