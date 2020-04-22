В Сочи открылись пять рынков

Краснодарский край

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В Сочи 21 апреля пять рынков в разных районах возобновили работу

В Краснодарском крае 31 марта ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Затем его продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. Например, власти разрешили возобновить работу продовольственных ярмарок и рынков. 17 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе до 30 апреля.

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В Сочи к 21 апреля открыли рынки в Адлере на улице Демократической, в микрорайоне Голубые Дали, в центре Сочи на улице Московской, в Хосте на переулке Привольном и «Вертодром» на Пластунской. Работать они будут с 10:00 до 16:00. Ранее их проверил Роспотребнадзор, после чего предпринимателям выдали разрешение на работу.

Перед началом дня всем сотрудникам измеряют температуру и если она в норме, то их допускают к работе. В течение дня продавцы должны несколько раз проводить санитарную обработку. Также у сотрудников обязательно должны быть маска и перчатки. Кроме того, на полу нанесли разметку для соблюдения дистанции, а всем покупателям предлагают обработать руки антисептиком.

В ближайшее время планируется открыть рынок в Лазаревском районе на улице Аэродромной, а также ярмарки выходного дня. На рынках будут дежурить мобильные отряды самоконтроля, добавили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, 14 апреля в Краснодаре открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день практически все они снова закрылись из-за несоблюдения требований Роспотребнадзора. К 16 апреля в краевом центре возобновила работу ярмарка на Сенном рынке, а на следующий день к работе вернулись еще несколько рынков и ярмарок, в том числе выходного дня.

Сочи Торговля Ярмарки

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