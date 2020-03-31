Курорты Краснодарского края создали памятку для туристов, которые находятся на Кубани во время коронавируса
Курорты Краснодарского края 31 марта разъяснили ограничения для туристов, которые ввели на территории региона из-за коронавируса
Курорты Краснодарского края ответили в карточках на пять самых популярных вопросов об ограничениях, введенных на курортах из-за коронавируса. Отдыхающим напомнили, что с 28 марта на территории региона закрыли санатории, отели и другие объекты размещения. Также приостановили работу кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и других заведений. Закрылись торговые центры, а общепит начал готовить только навынос. С 31 марта в крае запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, а также сократили часы работы общественного транспорта и закрыли парки и набережные.
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Туристам объяснили, что в гостинице можно остаться до окончания срока бронирования номера, но продлить его уже не получится. Кроме того, во время пребывания необходимо соблюдать режим самоизоляции, а отель должен обеспечить гостей питанием внутри здания.
Если людей принудительно выселяют из отеля, вопрос нужно решать индивидуально. Также можно позвонить по телефону курортов Краснодарского края: 8-800-200-60-90. Для тех, кто приехал в регион в командировку, возможны исключения и их могут заселить в отели. Для этого нужно предъявить любой подтверждающий документ: командировочное удостоверение, путевой лист и т.п.
Также власти напомнили, что ограничения пока действуют до 1 июня и они будут зависеть от ситуации с распространением вируса.
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О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса. На момент выхода новости в мире известно о 787 тыс. заболевших, выздоровело 166,2 тыс. человек, умерло 37,8 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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