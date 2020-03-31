Курорты Краснодарского края создали памятку для туристов, которые находятся на Кубани во время коронавируса

Курорты Краснодарского края ответили в карточках на пять самых популярных вопросов об ограничениях, введенных на курортах из-за коронавируса. Отдыхающим напомнили, что с 28 марта на территории региона закрыли санатории, отели и другие объекты размещения. Также приостановили работу кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и других заведений. Закрылись торговые центры , а общепит начал готовить только навынос. С 31 марта в крае запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, а также сократили часы работы общественного транспорта и закрыли парки и набережные.

Туристам объяснили, что в гостинице можно остаться до окончания срока бронирования номера, но продлить его уже не получится. Кроме того, во время пребывания необходимо соблюдать режим самоизоляции, а отель должен обеспечить гостей питанием внутри здания.

Если людей принудительно выселяют из отеля, вопрос нужно решать индивидуально. Также можно позвонить по телефону курортов Краснодарского края: 8-800-200-60-90. Для тех, кто приехал в регион в командировку, возможны исключения и их могут заселить в отели. Для этого нужно предъявить любой подтверждающий документ: командировочное удостоверение, путевой лист и т.п.

Также власти напомнили, что ограничения пока действуют до 1 июня и они будут зависеть от ситуации с распространением вируса.